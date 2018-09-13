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Комитет рекомендовал WADA не возвращать права россиянам

Фото:AP/TASS
Организация оставит в силе дисквалификацию РУСАДА

Исполком Всемирной антидопингового агентства (WADA) не должен восстанавливать россиян в правах – такое заключение вынес комитет этой организации.  

Сообщение о том, что на предстоящем заседании исполкома дисквалификацию Российского антидопингового агентства оставят в силе, опубликовал на своей странице в Twitter корреспондент "BBC" Дэн Роан, который задался вопросом, не будет ли это решение проигнорировано.

"Группа проверки соблюдения WADA рекомендовала на заседании исполкома на следующей неделе оставить права антидопингового агентства России приостановленными", – написал журналист.

Ранее стало известно о том, что британская антидопинговая комиссия обратилась с открытым письмом в WADA. В нем она попросила не восстанавливать Россию в правах.  

Решение о статусе РУСАДА примут 20 сентября на Сейшельских островах, где пройдет заседание исполкома WADA. РУСАДА было признано не соответствующим кодексу в 2015 г. После этого некоторых спортсменов-россиян дисквалифицировали и лишили медалей Олимпиады 2014 г., а сборную России не допустили к Играм-2018 в Пхёнчхане.


Вероника ПОДСТРЕХИНА
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