Исполком Всемирной антидопингового агентства (WADA) не должен восстанавливать россиян в правах – такое заключение вынес комитет этой организации.

Сообщение о том, что на предстоящем заседании исполкома дисквалификацию Российского антидопингового агентства оставят в силе, опубликовал на своей странице в Twitter корреспондент "BBC" Дэн Роан, который задался вопросом, не будет ли это решение проигнорировано.

"Группа проверки соблюдения WADA рекомендовала на заседании исполкома на следующей неделе оставить права антидопингового агентства России приостановленными", – написал журналист.

WADA’s Compliance Review panel has recommended to WADA’s exec cttee that Russia’s anti-doping agency remains suspended at crunch meeting next week. Unanimous conclusion laid out in this letter obtained by the BBC. But will pressure from IOC & the sports mean panel is ignored? pic.twitter.com/NVdv8DkwEG