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Тонут целые города: в США бушует ураган

Кадр из фильма "Геошторм"
Американцы молят о помощи

Страну стирает с лица земли стихия. Она обрушилась на восток США. Под удар Флоренс попали Южная и Северная Каролина.

Более 60 человек, среди которых были дети, в том числе грудной ребенок, экстренные службы освободили из разрушающегося здания. По словам очевидцев, стены трещали по швам, в то время как здании находились люди.

Еще накануне вечером в США начались сильные ливни, в реках значительно прибавилось воды, под которой скрываются улицы прибрежных городов.

Далеко не всем американцам удалось покинуть опасные территории, несмотря на то, что к визиту Флоренс здесь начали готовится заблаговременно. Крик о помощи поступил ранним утром из Нью-Берна в Северной Каролине. Отчаявшаяся жительница умоляла вызволить ее из водяной ловушки.

"Если кто-то может помочь... наши автомобили под водой. Она доходит уже до чердака. Телефон вот-вот разрядится, пожалуйста, вызовите помощь по адресу…", – написала "пленница" в Twitter. Позже стало известно, что спасатели эвакуируют ее семью.  

Доказательства того, что Нью-Берн уходит под воду, то и дело появлялись в соцсетях. Сотни жителей были спасены, отчитались власти города.

За помощь в эвакуации людей и ликвидацию последствий урагана спасателей и всех неравнодушных поблагодарил президент США Дональд Трамп.

В Национальном ураганном центре отметили, что ветер незначительно "притих" и дует со скоростью 144 км/ч. Буквально несколько часов назад его максимальная скорость достигала 150 км/ч, сообщалось в Twitter центра.

Урагану присвоен первый уровень опасности. В одно мгновение в Северной Каролине без света остались более 380 тыс. домов.

На востоке страны отменены более 1300 авиарейсов. За день до прихода стихии ее потенциальные жертвы были предупреждены о надвигающейся опасности.

Ураган "пробудила" мощная тропическая волна 30 августа. Все эти дни он набирал силу и все ближе подходил к Америке.

Оксана ПОДТУРКИНА
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