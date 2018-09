Тонут целые города: в США бушует ураган

Американцы молят о помощи

Страну стирает с лица земли стихия. Она обрушилась на восток США. Под удар Флоренс попали Южная и Северная Каролина.

Более 60 человек, среди которых были дети, в том числе грудной ребенок, экстренные службы освободили из разрушающегося здания. По словам очевидцев, стены трещали по швам, в то время как здании находились люди.

Еще накануне вечером в США начались сильные ливни, в реках значительно прибавилось воды, под которой скрываются улицы прибрежных городов.

Далеко не всем американцам удалось покинуть опасные территории, несмотря на то, что к визиту Флоренс здесь начали готовится заблаговременно. Крик о помощи поступил ранним утром из Нью-Берна в Северной Каролине. Отчаявшаяся жительница умоляла вызволить ее из водяной ловушки.

"Если кто-то может помочь... наши автомобили под водой. Она доходит уже до чердака. Телефон вот-вот разрядится, пожалуйста, вызовите помощь по адресу…", – написала "пленница" в Twitter. Позже стало известно, что спасатели эвакуируют ее семью.

If anybody could help... our cars is under water and so is our house stuck in attic. Phone about to die please send help to 611 Watson ave, new bern. NC — bree (@Breeanna_xoxo) 14 сентября 2018 г.

Доказательства того, что Нью-Берн уходит под воду, то и дело появлялись в соцсетях. Сотни жителей были спасены, отчитались власти города.

За помощь в эвакуации людей и ликвидацию последствий урагана спасателей и всех неравнодушных поблагодарил президент США Дональд Трамп.

Incredible job being done by FEMA, First Responders, Law Enforcement and all. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 сентября 2018 г.

В Национальном ураганном центре отметили, что ветер незначительно "притих" и дует со скоростью 144 км/ч. Буквально несколько часов назад его максимальная скорость достигала 150 км/ч, сообщалось в Twitter центра.

NEW: #Hurricane #Florence has made landfall near Wrightsville Beach, North Carolina at 7:15 AM EDT (1115 UTC) with estimated maximum winds of 90 mph (150 km/h), and a minimum central pressure estimate of 958 mb (28.29"). https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/vzpe6MjTf9 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 14 сентября 2018 г.

Урагану присвоен первый уровень опасности. В одно мгновение в Северной Каролине без света остались более 380 тыс. домов.

На востоке страны отменены более 1300 авиарейсов. За день до прихода стихии ее потенциальные жертвы были предупреждены о надвигающейся опасности.

Ураган "пробудила" мощная тропическая волна 30 августа. Все эти дни он набирал силу и все ближе подходил к Америке.