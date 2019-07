Начало недели в Соединенных Штатах, мягко говоря, не задалось. На столицу страны обрушилась непогода.

Сильнейший ливень в Вашингтоне затопил не только город, он расшатал работу метро и даже подтопил Белый дом, о чем свидетельствует запись в Twitter корреспондента президентского пула.

"Это официально: подвал Белого дома затопляет",

– гласит сообщение.



It’s official: The White House basement is flooding. pic.twitter.com/f1DR6awE89

Для интернет-пользователей новость о беде в официальной резиденции президента США стала поводом для многочисленных шуток. Особенно досталось главе государства Дональду Трампу. (Орфография и пунктуация авторские).

"Утечки из этого Белого дома не прекращаются", "Скажите Трампу, что вы нашли источник утечек", "Какое болото !!!! Выгоните республиканских крыс", "Это то, что происходит, когда Трамп не меняет подгузник вовремя", "Может ли Трамп плавать?", "Все, к чему прикасается Трамп, умирает",

– не унимались комментаторы.

Под воду ушли целые улицы. Пострадал центр Вашингтона. До укрытий жители добирались вплавь, а автомобилисты, не раздумывая, бросали машины на дороге. Жизнь, как известно, дороже.

Большая вода пробралась даже под землю. Метро дало течь. На опубликованных в Сети кадрах хорошо видно, как на поезд хлынул водопад.

We got a bit of an issue here... 😱 pic.twitter.com/58g9RJfm0c