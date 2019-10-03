Миг-21 находили "Фантомы" по выхлопу

Истребители искали слабые места друг у друга и использовали их в бою

МиГ-21, который еще называют авиационным вариантом автомата Калашникова, несмотря на небольшие размеры и относительно маленькую дальность, с успехом противостоял лучшим американским истребителям 60-70-х – F-4 "Фантом".

О поединках этих самолетов в небе Вьетнама и на Ближнем Востоке написаны книги. В некоторых странах, например, Индии, Иране они до сих пор числятся на вооружении. Индийский Миг-21 недавно засветился в воздушном бою с пакистанскими F-16, а Япония долго прощается со своими "Фантомами".

Споры о количестве побед и поражений этих самолетов продолжаются до сих пор. Компактный МиГ-21 был в два раза легче "Фантома". Как пишет The National Interest, маневренность советского самолета была существенным преимуществом. Кроме того, на ранних модификациях F-4 отсутствовала авиапушка. Только позже, оценив потери, на "Фантом" поставили М61 "Вулкан".

F-4 обладал большей дальностью и нес намного больше ракет. МиГ-21 брал только две ракеты "воздух-воздух" К-13, в то время как "Фантом" мог взять до восьми AIM-7 или AIM-9 "Сайдуиндер".



Однако двигатели F-4 оставляли в небе большое количество дыма, по которому истребитель засекали на большом расстоянии. МиГ-21 был убийственен на виражах, а его маленький треугольный планер сливался с небом и был практически незаметен. А те времена не было таких радаров, как сейчас, поэтому сбить маленький МиГ было гораздо сложнее.