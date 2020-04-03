Об этом сообщили в оперативном штабе

В Москве умерли четверо человек, у которых ранее нашли коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе. Подробности о личностях погибших пока не сообщаются.

Известно лишь, что один из умерших – 34-летний человек. По данным специалистов – это самая молодая жертва.

Ранее "Утро. ру" опубликовало сводку последних новостей о коронавирусе в России.