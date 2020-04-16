Врачи поддержали пациентов с коронавирусом добрыми улыбками
Медицинский персонал столичной больницы №15 имени О.М. Филатова нашел дополнительный способ помощи пациентам, заразившимся коронавирусом. Медики прикрепляют на свои защитные костюмы фотографии с улыбкой на лице, поддерживая заболевших психологически.
"От улыбки станет всем светлей", – знаем все мы с детства. Для людей, попавших в инфекционное отделение, это особенно важно. Ведь окружающие их врачи "упакованы" в такие костюмы, что лиц практически не видно. Понимая, насколько пациентам нужна психологическая поддержка, медики горбольницы №15 решили подбодрить людей улыбками хотя бы с фотоснимков.
"Медицинские работники 15 ГКБ, чтобы поддержать больных, вешают на защитные костюмы свои фотографии с улыбающимися лицами, – сообщил телеграм-канал "Кремлевская прачка". – Молодцы. Спасибо Вам! Берегите и себя тоже!"
Сейчас Филатовская больница рассчитана на 1300 пациентов с коронавирусом. Она оборудована 146 аппаратами для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Почти 2,7 тысячи медиков помогают больным скорее поправиться.
По данным на 16 апреля, в Москве зарегистрировано 16146 случаев инфицирования COVID-19, из них 1370 только за последние сутки. Все новости о коронавирусе в России читайте в подборке "Утро.ру".
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