За последние сутки умерли еще 115 жителей нашей страны

В сентябре число россиян, заболевших коронавирусом, перевалило за миллион. По официальным данным на утро среды, инфекцию из Китая подхватили 1005000 человек в нашей стране. Сегодня пациентов с COVID-19 стало больше на 4952. Актуальную статистику на 2 сентября приводит оперативный штаб.

Наибольшее количество заразившихся по-прежнему появляется в Москве. Сегодня в столице выявили 625 новых случаев. В Санкт-Петербурге заболели еще 189 человек, а в Московской области – 158.

За минувшие сутки опасная инфекция унесла жизни еще 115 россиян. За все время пандемии от коронавируса скончались 17414 жителей нашей страны.

При этом 821169 заболевшим COVID-19 удалось победить. 2 сентября в России выздоровели 5464 пациента, 1359 из них – в Москве, сообщает оперштаб.

В ближайшие месяцы в нашей стране начнется массовая вакцинация – первые добровольцы уже сделали прививки. Среди них оказался Владимир Жириновский, став участником клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", передает РИА "Новости".

В регионы России препарат планируют доставить в ноябре – декабре.