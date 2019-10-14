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Группа The Rasmus отметит 15-летие альбома Dead Letters туром

Группа The Rasmus отметит 15-летие альбома Dead Letters туром
Фото: www.globallookpress.com
Артисты побывают в России, Украине, Казахстане и Белоруссии

 Финские рокеры отпразднуют юбилей пластинки вместе со своими поклонниками: 26 октября – Киев, Stereo Plaza, 27 октября – Львов, Арена Львов, 29 октября – Харьков, Арт-завод "Механика", 31 октября – Минск, Prime Hall, 1 ноября – Москва, Adrenaline Stadium, 3 ноября – Санкт-Петербург, A2 Green Concert, 5 ноября – Алма-Ата, Almaty Arena и 7 ноября – Нур-Султан, Конгресс-Центр. 

В России про The Rasmus слышал каждый ценитель мрачной музыки и балладной лирики. Едва ли не у каждого подростка в начале нулевых висел на стене плакат группы. За свою продолжительную карьеру один из самых знаменитых коллективов Финляндии выпустил девять альбомов, получил огромное количество различных наград как у себя на родине, так и за рубежом. Более 4 миллионов альбомов группы было продано по всему миру.

Но именно пятый студийный альбом Dead Letters и бессмертный хит In the Shadows принесли четырем финским музыкантам (Лаури Юленену Паули Рантасалми, Аки Хакала и Ээро Хейнонену) мировой успех в 2003 году. В 2019 году The Rasmus отправится в европейский юбилейный тур, приуроченный к 15-летию выхода пластинки.

Лидер группы Лаури Юленен говорит о предстоящем туре следующее: "Dead Letters – самый знаковый альбом в истории The Rasmus. На момент релиза альбома наш коллектив существовал уже десять лет и имел огромный успех в Финляндии: платиновые альбомы, аншлаговые концерты. Благодаря уверенности, любопытству и страху перед будущим, мы записали более мрачный и меланхоличный альбом, который определил наш новый индивидуальный стиль. Погрузившись в воспоминания о былых временах, мы захотели отпраздновать 15-ю годовщину Dead Letters и сыграть все композиции пластинки для поклонников группы. Пластинка насыщена яркими сценическими образами, которые хочется воплотить в наших живых выступлениях. Некоторые песни из этого альбома будут впервые сыграны во время юбилейного тура".

Фото: www.globallookpress.com

На этом сюрпризы не заканчиваются: пластинка Dead Letters будет переиздана на CD и LP носителях в эксклюзивном подарочном издании. Обновленное издание выйдет в продажу 6 сентября этого года.

Сегодня рок-группа The Rasmus, как и прежде, окружена верными поклонниками, полна творческой энергии и юношеского задора, что позволяет ей до сих пор собирать полные залы.

Окунитесь в приятные воспоминания, спойте вместе с любимой группой хит In the Shadows и другие композиции культового альбома Dead Letters на юбилейных выступлениях своих кумиров The Rasmus в 2019 году. 

Билеты уже в продаже на сайте rasmus2019.ru

Возрастное ограничение: 12+

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