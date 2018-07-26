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В Москве обсудят развитие аудиовизуальных развлечений в России

Александр Шульгин. Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksey Trishin
Росту рынка киноиндустрии отвели почти два десятилетия

Преобразования продлятся до 2035 года. Такую перспективу аудиовизуальному контенту отмерили глобальные аналитические компании.

Основу потребления сейчас составляет средний класс. Как раз он в первую очередь растет на развивающихся рынках, что создает благоприятную почву для развития данного сектора. 

Стремительно замещает рутинный труд человека роботизация, софтверизация, автоматизация, тем самым освобождая все больше личного времени, которое в основе тратится на развлечения, среди которых главенствуют аудиовизуальный контент и медиа.

При этом они играют важнейшую роль в социальных программах, вовлекая зрителей в сопереживание с героями кинолент и сериалов, уводя от деструктивного социального выбора и вакуума.  

Кроме того, росту будет способствовать и трансформация сектора развлечений, системы медиа и кинематографа, что станет результатом появления и внедрения новых технологий (смешанная реальность, голограммы и т.д.), основой которых является децентрализованные решения, известные как блокчейн (Blockchain).  

Поговорим, как развиваться российскому сектору аудиовизуальных развлечений. Тут возникают три пути: попытка расширения на глобальных рынках, ставка на синергию с технологиями или оба варианта сразу.  

Все это и многое другое – на встрече с ведущим корейско-американским инвестором и продюсером Сэм Чи (Sam Chi), сделавшим революцию корейского кино со своим Oldboy, инвестировавшим более чем в 20 успешных фильмов в Корее и Америке и сопроизводство с Michael Bay (Transformers), Tony Bancroft(Mulan) и Simon Fuller (American Idols). В фильмах снимались Emily Blunt, Sylvester Stallone, Danny DeVito и другие.

Сэм также сейчас глубоко погружен в криптоэкономику и блокчейн, здесь ему весьма помогает его предыдущий опыт – до кинематографа Сэм был вице-президентом JP Morgan, крупнейшего в мире инвестиционно-банковского конгломерата.

·       Корейское чудо. О том, как корейское кино стало востребованным в мире и самым востребованным в Азии; 

·       Как можно организовать сопроизводство фильмов, сериалов, мультипликации и иного контента между российскими и корейскими коллегами;  

·       Будущее кинематографа и медиа; 

·       Блокчейн и медиа;  

·       Инвестиции в криптоэкономику, майнинг– и блокчейн– стартапы.

SHULGIN 2.0.3.5 – серия мероприятий, организованная российским бизнесменом, венчурным инвестором и композитором Александром Шульгиным. Они призваны объединить лидеров и экспертов в разных отраслях для поиска глобальных путей развития общества на период до 2035 года.

Оксана ПОДТУРКИНА
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