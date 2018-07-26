В Москве обсудят развитие аудиовизуальных развлечений в России

Росту рынка киноиндустрии отвели почти два десятилетия

Преобразования продлятся до 2035 года. Такую перспективу аудиовизуальному контенту отмерили глобальные аналитические компании.

Основу потребления сейчас составляет средний класс. Как раз он в первую очередь растет на развивающихся рынках, что создает благоприятную почву для развития данного сектора.

Стремительно замещает рутинный труд человека роботизация, софтверизация, автоматизация, тем самым освобождая все больше личного времени, которое в основе тратится на развлечения, среди которых главенствуют аудиовизуальный контент и медиа.

При этом они играют важнейшую роль в социальных программах, вовлекая зрителей в сопереживание с героями кинолент и сериалов, уводя от деструктивного социального выбора и вакуума.

Кроме того, росту будет способствовать и трансформация сектора развлечений, системы медиа и кинематографа, что станет результатом появления и внедрения новых технологий (смешанная реальность, голограммы и т.д.), основой которых является децентрализованные решения, известные как блокчейн (Blockchain).

Поговорим, как развиваться российскому сектору аудиовизуальных развлечений. Тут возникают три пути: попытка расширения на глобальных рынках, ставка на синергию с технологиями или оба варианта сразу.

Все это и многое другое – на встрече с ведущим корейско-американским инвестором и продюсером Сэм Чи (Sam Chi), сделавшим революцию корейского кино со своим Oldboy, инвестировавшим более чем в 20 успешных фильмов в Корее и Америке и сопроизводство с Michael Bay (Transformers), Tony Bancroft(Mulan) и Simon Fuller (American Idols). В фильмах снимались Emily Blunt, Sylvester Stallone, Danny DeVito и другие.

Сэм также сейчас глубоко погружен в криптоэкономику и блокчейн, здесь ему весьма помогает его предыдущий опыт – до кинематографа Сэм был вице-президентом JP Morgan, крупнейшего в мире инвестиционно-банковского конгломерата.

· Корейское чудо. О том, как корейское кино стало востребованным в мире и самым востребованным в Азии;

· Как можно организовать сопроизводство фильмов, сериалов, мультипликации и иного контента между российскими и корейскими коллегами;

· Будущее кинематографа и медиа;

· Блокчейн и медиа;

· Инвестиции в криптоэкономику, майнинг– и блокчейн– стартапы.

SHULGIN 2.0.3.5 – серия мероприятий, организованная российским бизнесменом, венчурным инвестором и композитором Александром Шульгиным. Они призваны объединить лидеров и экспертов в разных отраслях для поиска глобальных путей развития общества на период до 2035 года.