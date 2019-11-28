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В России изобрели полезный энергетик из куриного мяса

В России изобрели полезный энергетик из куриного мяса
Фото: пресс-служба
"Chicken Power" поможет потребителям повысить работоспособность и стимулировать внутренние резервы организма

Последний квартал уходящего года преподносит сюрпризы крупным игрокам рынка FMCG: на полках магазинов скоро появится энергетический продукт на основе куриного белка, что может привести к встряске довольно консервативного сегмента кофеино- и тауриносодержащих "энергетиков". 

Food-стартап – энергетик "Chicken Power" уже анонсировали в социальных сетях. По информации разработчиков,  им удалось выделить из куриного мяса белковые группы, оказывающие схожее с таурином тонизирующее воздействие на организм человека. Но в отличие от остальных энергетиков, "Chicken Power" полностью натуральный и не представляет угрозы сердечно-сосудистой системе, что, безусловно, является весомым конкурентным преимуществом в категории. 

Фото: пресс-служба

Экстракт куриного белка, ставший основой продукта, позволит потребителям "Chicken Power" повысить работоспособность и стимулировать внутренние резервы организма. Выпускать "Chiсken Power" планируется на собственных мощностях, которые рассчитаны на 200 000 литров в год. По словам представителей "белкового энергетика", контракты на дистрибуцию находятся в стадии подписания, и энергетик в скором времени поступит в продажу.  

Формулу будущего продукта пока держат в секрете, но дизайн банки "Chiсken Power" уже анонсирован на официальной странице напитка в Instagram. В аккаунте также рассказывается о силе куриного белка и других преимуществах новинки. Кроме того, создатели энергетика поддержат своим продуктом тех известных личностей, которые своим примером меняют мир вокруг нас. В частности, первая партия должна отправиться в подарок Илону Маску, известному своим вкладом в инновации. 

Отдел информации

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