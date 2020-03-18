Константинов день: что нельзя делать 19 марта
В этот день на Руси отмечался праздник Константиновы круги. Название торжества связано с обрядом вытаптывания снега вокруг колодца. Также считалось, что именно в этот день должны прилетать аисты. Этих птиц особенно сильно ждали, ведь они приносят удачу и символизируют новую жизнь.
19 марта: приметы и поверья
1. Мороз в этот день означает, что по утрам еще долго будут заморозки, зато дождей летом не будет.
2. Если кто-то услышал стук дятла, значит, весна будет затяжной.
3. Внимание 19 марта на Руси уделялось льду. Если льдины начинали тонуть, то урожай будет плохим.
4. В этот день начиналась подготовка к сельскохозяйственным работам, если из-под снега вылезли подснежники.
Обряды и запреты: что нельзя делать 19 марта
1. Главным ритуалом 19 марта считалось вытаптывание снега вокруг колодца. Также было принято освящать колодец и баню – так люди выражали благодарность воде.
2. Считается, что в день Константиновых кругов важно вспомнить об умерших. Например, раньше после ужина остатки еды выбрасывали в колодец – так люди передавали еду родственникам на том свете.
3. Пить алкоголь и выяснять отношения – запрещено, так как в этот день умершие члены семьи могут наблюдать за всем происходящим.
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