Врач объяснил рост заболеваемости ковидом в России

продолжениеКоронавирус в России: главное
Вирус превращается в обычную ОРВИ

Доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что новый пик заболеваемости коронавирусом маловероятен, поэтому бояться его не стоит. Рост заражений в последнее время – это естественный процесс на фоне сезона отпусков. 

В беседе с телеканалом "360" он отметил, что значительная часть новых случаев заражений протекает у людей в легкой форме. Важней смотреть на число тяжелых течений и смертей, и их пика он не ожидает. 

Короновирус подчиняется законам всех болезней, поэтому рост заражений к осеннему периоду естественен. И в последнее время COVID-19 стал все больше походить на одну ОРВИ. 

По данным на 8 августа, в России выявлено 17,8 тыс заражений за последние сутки. 

Источник: телеканал "360" ✓ Надежный источник
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