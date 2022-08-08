Вирус превращается в обычную ОРВИ

Доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что новый пик заболеваемости коронавирусом маловероятен, поэтому бояться его не стоит. Рост заражений в последнее время – это естественный процесс на фоне сезона отпусков.

В беседе с телеканалом "360" он отметил, что значительная часть новых случаев заражений протекает у людей в легкой форме. Важней смотреть на число тяжелых течений и смертей, и их пика он не ожидает.

Короновирус подчиняется законам всех болезней, поэтому рост заражений к осеннему периоду естественен. И в последнее время COVID-19 стал все больше походить на одну ОРВИ.

По данным на 8 августа, в России выявлено 17,8 тыс заражений за последние сутки.