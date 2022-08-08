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Доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что новый пик заболеваемости коронавирусом маловероятен, поэтому бояться его не стоит. Рост заражений в последнее время – это естественный процесс на фоне сезона отпусков.
В беседе с телеканалом "360" он отметил, что значительная часть новых случаев заражений протекает у людей в легкой форме. Важней смотреть на число тяжелых течений и смертей, и их пика он не ожидает.
Короновирус подчиняется законам всех болезней, поэтому рост заражений к осеннему периоду естественен. И в последнее время COVID-19 стал все больше походить на одну ОРВИ.
По данным на 8 августа, в России выявлено 17,8 тыс заражений за последние сутки.
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