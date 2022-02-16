Налог на углерод: что говорят эксперты

Налог на углерод: что говорят эксперты
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Руководитель Центра развития энергетики озвучил свой взгляд на эту проблему

В правительстве России обсуждается тема введения налога на углерод – дискуссия о способах снижения вредных выбросов в мире сейчас является одной из самых острых. Наша страна поддерживает усиление контроля за экологией, но пока не пришла к единой позицией с Евросоюзом. 

Руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников говорит, что по итогам совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова по углеродной стратегии до 2030 года Анатолий Чубайс, а затем и спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев выступили за скорейшее введение налога на углерод.

"Речь идет о том, чтобы ввести налог – в виде фиксированной платы с тонны выбросов – уже с 2023 года, а не ждать итога эксперимента на Сахалине, где тестируется другая модель контроля выбросов – биржевая торговля квотами. Основной аргумент в пользу скорейшего введения налога в том, что уже с 2026 года ЕС начнет взимать плату с российских экспортеров черных металлов и алюминия, удобрений, цемента и электроэнергии. Обсуждается расширение этого перечня на поставщиков полимеров и базовых химикатов. Правила ЕС формально допускают возможность зачета платежей, если экспортер уже заплатил углеродный налог в стране происхождения товара. Таким образом, полагают сторонники введения углеродного налога в РФ, либо российские экспортеры будут платить налог в бюджет ЕС, либо в российский, и второе безусловно предпочтительнее", – отмечает Мельников.

По мнению эксперта, в данной дискуссии важно учитывать ряд существенных аспектов. Во-первых, хотя формально возможность зачета и существует, на деле неясно, как она будет работать. ЕС может под различными предлогами отказываться учитывать углеродные платежи от некоторых экспортеров. Поэтому, хотя бы на первых порах, ставка углеродного налога в России должна быть минимальной с тем, чтобы отработать на практике механизм зачета. Впоследствии ставку налога можно будет повысить.

Во-вторых, налог должен коснуться только тех экспортно-ориентированных отраслей, которым грозят аналогичные сборы в ЕС. В противном случае введение налога не столько позволит сохранить средства в стране, сколько спровоцирует рост нагрузки на бизнес и увеличение инфляции, поскольку производители постараются переложить налог в производимые товары и услуги.

В-третьих, необходимо подумать о компенсациях внутренним потребителям. Ведь углеродный налог, если будет введен, коснется всего объема выпуска, а не только объема, экспортируемого в ЕС. Поскольку производители стали, естественно, заложат в цену свои издержки от налога, увеличатся и цены для российских потребителей, в том числе строительного сектора, госкомпаний и госзаказа.

"В заключение хочется заметить, что страны, как правило, выбирают какую-то одну модель углеродного регулирования – либо налог, либо квотирование выбросов с торговлей квотами. Именно последний вариант, как более рыночный, был принят основными торговыми партнерами России – ЕС и Китаем", – резюмировал руководитель Центра развития энергетики.

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