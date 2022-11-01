Самонкин о жестких словах Пригожина в адрес критиков ЧВК "Вагнер": правильный посыл

Недовольные могут и сами пойти на фронт, указал эксперт

Заявление бизнесмена Евгения Пригожина относительно критикующих действия ЧВК "Вагнер" в Донбассе имеет правильный характер. Об этом сказал политолог, президент "Евразийского института молодежных инициатив" Юрий Самонкин.



Ранее Пригожин заявил, что те, кто не одобряют действия военной организации на территории Донбасса, могут сами взять в руки оружие и пойти на фронт. Слова предпринимателя приводит пресс-служба компании "Конкорд":

"Десятки моих парней гибнут каждый день, потому что твари, которые недовольны наемниками сидят с розовыми жопами на теплых диванах и разглагольствуют перед телевизором. Давайте, дерзайте смельчаки! Берите автоматы и "убивайте" врагов!" – заявил Пригожин.

Юрий Самонкин подчеркнул, что с позицией Пригожина абсолютно согласен. Политолог отметил, что бизнесмен прав.

"Критика и заявления Пригожина имеют очень правильный характер и посыл. Он говорит о тех людях, которые не боятся брать на себя ответственность и готовы послужить Родина в рамках СВО и других направлениях деятельности", – сказал эксперт.

По словам Самонкина, в западных военных компаниях сражаются исключительно наемники за политические интересы США и деньги. ЧВК "Вагнер" отличается тем, что она состоит из профессионалов и людей, которые по зову сердца и без каких-либо корыстных целей идут воевать на фронт и в самые горячие точки.

"Их вклад огромный", – подытожил Юрий Самонкин.

В настоящее время "вагнеровцы" продолжают работать на Бахмутском направлении. До этого они смогли освободить такие сложные участки как Попасная, Клиновое, Углегорская ТЭС, Горское, подстанция "Донбасская" и другие. Бойцы с начала спецоперации прославились крепкой хваткой: после деоккупации территорий, они их уже не сдают.