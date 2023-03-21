Цены взлетят: россиянам советуют срочно скупать один продукт

Цены взлетят: россиянам советуют срочно скупать один продукт
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперты прогнозируют, что рост стоимости может ударить по карману граждан

Проблемы с урожайным сезоном в России могут серьезно отразиться в ценах на рис, предупреждают эксперты. Дело в том, что главный регион, который выращивает продукт, пострадал в прошлом году из-за аварии на гидроузле. 

Производители риса в Краснодарском крае утверждают, что уже предупредили представителей ретейла о проблемах с урожаем. Они отметили, что цены на товар взлетят, поскольку после инцидента часть риса пришлось отправить в утиль. 

В зависимости от компании-производителя, цены на рис могут вырасти от 10 до 30%, однако пока торговые сети не спешат реагировать на предупреждение, ожидая, что ситуация стабилизируется, сообщает РИА ФАН. Некоторые поставщики, напротив, распорядились резко снизить стоимость продукции с 27 марта – примерно на 8-19%. На этом фоне россиянам посоветовали срочно покупать рис в конце месяца, чтобы успеть в окно до повышения цен.

Сейчас средняя стоимость продукта составляет примерно 108 рублей за килограмм. Подорожание может серьезно ударить по кошельку граждан, учитывая, что рис является у населения довольно популярным продуктом.

Ранее стало известно, что россияне стали массово скупать один вид товаров.

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
новости партнеров

В США разгромили решение Гаагского суда об "аресте Путина"

После визита Си в Москву в Вашингтоне решили раскритиковать решение МУС

Киев потребовал у Европы невозможного после разгрома в Бахмуте

Украине нужно все и сразу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей