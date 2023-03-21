Цены взлетят: россиянам советуют срочно скупать один продукт

Эксперты прогнозируют, что рост стоимости может ударить по карману граждан

Проблемы с урожайным сезоном в России могут серьезно отразиться в ценах на рис, предупреждают эксперты. Дело в том, что главный регион, который выращивает продукт, пострадал в прошлом году из-за аварии на гидроузле.

Производители риса в Краснодарском крае утверждают, что уже предупредили представителей ретейла о проблемах с урожаем. Они отметили, что цены на товар взлетят, поскольку после инцидента часть риса пришлось отправить в утиль.

В зависимости от компании-производителя, цены на рис могут вырасти от 10 до 30%, однако пока торговые сети не спешат реагировать на предупреждение, ожидая, что ситуация стабилизируется, сообщает РИА ФАН. Некоторые поставщики, напротив, распорядились резко снизить стоимость продукции с 27 марта – примерно на 8-19%. На этом фоне россиянам посоветовали срочно покупать рис в конце месяца, чтобы успеть в окно до повышения цен.

Сейчас средняя стоимость продукта составляет примерно 108 рублей за килограмм. Подорожание может серьезно ударить по кошельку граждан, учитывая, что рис является у населения довольно популярным продуктом.

Ранее стало известно, что россияне стали массово скупать один вид товаров.