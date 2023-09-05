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Русофобия продолжает цвести буйным цветом в ряде европейских стран. Некоторые с особым недовольством взирают на наше государство и в своей ненависти готовы доходить до абсурда. Так, стало известно, что власти Эстонии отговаривают молодежь от обучения в России.
Политики считают, что это весьма опасно, так как после получения образования в нашей стране молодежь может пропитаться идеями русского мира, отмечает телеканал "360".
Европейские политики боятся, что после возвращения молодые люди могут насаждать эти идеи в обществе, добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
К слову, ранее стало известно, что США планируют сильно наказать русских олигархов. Как сообщает информационный ресурс "Свободная пресса", Вашингтон намерен забрать у наших богачей один миллиард долларов для Украины.
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