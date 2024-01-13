Голодный кот столкнулся с неожиданной проблемой во время обеда – видео

Голодный кот столкнулся с неожиданной проблемой во время обеда – видео
Фото: www.unsplash.com
Неудобное угощение стало издевательством над усатым

За тем, что происходит в жизни братьев наших меньших, можно наблюдать бесконечно. Зверьки часто попадают в необычные ситуации, которые вызывают улыбку у человека. Новой звездой Сети стал очаровательный и очень голодный котик, которому пришлось столкнуться с непредвиденными трудностями.

Надо полагать, хозяева хотели порадовать усатого необычным лакомством. На обед коту выдали два крупных куриных яйца, которые должны были поразить котика своим вкусом. Однако не был учтен один немаловажный нюанс. Небольшому кошачьему рту было очень сложно справиться с тем, чтобы откусить кусочек от яйца.

Аппетитный обед в виде двух круглых шаров оказался не по зубам хвостатому. Он изо всех сил пытался найти в угощении слабое место, чтобы прокусить его, но яйца постоянно высказывали. В итоге аппетитный обед превратился в форменное издевательство, так как съесть угощение было невозможно.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

Бойкот продлен: надежды Киркорова на прощение рухнули

Опальному артисту не позавидуешь

Объявлено о разводе тяжелобольной Заворотнюк и Чернышева

Тревожных слухов вокруг пары становится все больше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей