Крупные российские производители пива в апреле повысят цены на 8-15%

Цены на любимый напиток российских мужчин подскочат в День дурака
Фото: Alexey Belkin/Business Online/www.globallookpress.com
Многих опечалят такие перемены

Экономическая ситуация в нашей стране далека от идеальной. Цены в магазинах растут, как на дрожжах. Как стало известно журналистам, уже скоро, буквально через две недели, резко подскочит стоимость любимого напитка российских мужчин – пива.

Не секрет, что представители сильного пола – большие любители расслабиться за бутылочкой этого слабоалкогольного напитка. Продажи пива в нашей стране очень высокие. При этом уже совсем скоро напиток станет значительно дороже. Появилась информация, что цены на пиво увеличатся на 8-15%. Это весьма существенное подорожание.

Ценники в российских магазинах изменятся 1 апреля. В эту дату в нашей стране отмечают День дурака или День смеха. Надо полагать, такой подарок к празднику вряд ли порадует россиян.

Сообщается, что крупнейшие отечественные производители пива и безалкогольных напитков уже сообщили ритейлерам о том, что поднимают цены. Такое решение объясняется удорожанием транспортировки и упаковки, а также растущей инфляцией. Свою роль сыграло и появление нормы об обязательной маркировке товара.

Кстати, ранее стало известно, что россияне кинулись в магазины за двумя товарами в преддверии начала дачного сезона. Спрос вырос в разы по сравнению с прошлым годом.

Источник: Фонтанка ✓ Надежный источник

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