Как выбрать безопасную и качественную детскую одежду и не переплатить?

Как бюджетно и безопасно одеть ребенка в 2024 году

С развитием маркетплейсов на российском рынке появился огромный ассортимент доступной одежды для детей. Однако она не всегда соответствует стандартам безопасности и качества, поэтому может навредить здоровью ребенка.

Как безопасно и экономично одеть ребенка, рассказала Надежда Громова – мама троих детей и основательница бренда детской одежды BUNGLY.

Какие сертификаты свидетельствуют о безопасности одежды

Детская кожа крайне чувствительна к раздражителям – одежда из некачественных материалов может вызвать у ребенка аллергические реакции. Чтобы их не возникало, старайтесь выбирать одежду из современных и проверенных тканей.

Если сомневаетесь в добросовестности продавца, спросите о наличии Сертификата соответствия ГОСТу или Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011).

Наличие хотя бы одного из сертификатов поможет убедиться, что одежда не несет угрозы здоровью ребенка.

Также не забывайте визуально проверять качество швов, фурнитуры, принтов и наклеек на изделии.

Как сэкономить при покупке детской одежды

Экономить – не значит приобретать самые дешевые вещи для ребенка. Это значит покупать практичные вещи, которые ребенок будет носить долго и с удовольствием.

Перед покупкой рассчитайте стоимость износа по формуле: стоимость вещи + стоимость ее поддержания в хорошем состоянии / срок использования.

Например, вы купили ребенку демисезонную мембранную куртку (4 500 рублей), которая прослужит вам два года. Считаем:

4 500₽ + 480₽ (4 стирки в год по 50 мл на каждую стирку, считаем за 2 года) / 240 дней (120 дней в год на протяжении 2 лет) = 20,75₽ в день.

Теперь представим, что вы купили дешевую ветровку из обычной ткани за 2 000₽. Ее хватит на год, прежде чем она придет в негодность – порвется, сломается фурнитура, перестанет отстирываться. Считаем:

2 000₽ + 480₽ (на 4 стирки, потому что стирать ее придется чаще) + 500₽ (заменить сломавшуюся молнию и другие расходы на ремонт) / 120 дней (примерно 4 месяца в году) = 24,83₽ в день.

Также вещь зарекомендовавшего себя бренда из качественной ткани спустя время можно продать на Авито, вернув часть расходов обратно. Дешевую куртку продать вряд ли получится – она потеряет товарный вид к концу срока использования.

Помните, если одежда может прослужить длительное время, ее стоимость ниже в долгосрочной перспективе