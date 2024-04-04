Умер самый старый в мире мужчина: стаканчик бренди ежедневно

Секрет его долголетия удивил многих

Печальные новости пришли из Венесуэлы. Там оборвался жизненный путь мужчины, который был признан самым старым на планете. При этом буквально незадолго до своей кончины венесуэлец поделился удивительным секретом долголетия.



Хуан Висенте Перес Мора отдал Богу душу на 115-м году жизни. Несколько лет назад пожилого человека занесли в Книгу рекордов Гиннеса. К сожалению, в последнее время здоровье мужчины ухудшилось. За его состоянием пристально следили медицинские эксперты из специализированной бригады. Они делали все для того, чтобы продлить жизнь рекордсмену, однако в конце концов он все же покинул этот мир.

Удивительный долгожитель умер 2 апреля. На момент смерти ему было 114 лет и 339 дней. Хуан Висенте Перес Мора родился 27 мая 1909 года. Невероятно долгая жизнь знаменитого дедушки удивила многих. Люди пытались узнать секрет его долголетия. Ответ жителя Венесуэлы многих поразил. Он заявлял, что всегда любил трудиться, при этом не забывал отдыхать, а еще каждый день выпивал стакан бренди.

К слову, ранее стало известно о смерти звезды телепроекта "Дом-2". Тело несчастной девушки целых 40 дней пролежало в квартире. На протяжении всего этого времени никто из родных, близких или просто приятелей не подняли тревогу.