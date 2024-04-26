Зверская улыбка собаки насмешила народ – видео

Зверская улыбка собаки насмешила народ – видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистый выглядит устрашающе

Забавное поведение братьев наших меньших всегда умиляет их хозяев и окружающих. За штуками, которые выделывают коты и собаки, можно наблюдать бесконечно. Новой звездой социальных сетей стал очаровательный пес, который обаял всех своей жуткой, но смешной улыбкой.

Любящие хозяева всегда держат на изготовке видеокамеру – с таким зверем не соскучишься. На этот раз владельцы запечатлели момент, когда пушистик решил показать миру свои ровненькие зубки. Для этого пес выбрал весьма необычный способ.

Собакен прижался челюстью к окну и натянул губы таким образом, что его очаровательная улыбка оказалась раскрыта по самые десны. Жуткий оскал собаки одновременно напугал и насмешил окружающих. Необычная, растянутая улыбка подняла настроение пользователям социальных сетей.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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