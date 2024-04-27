Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в акции "День добрых дел"

Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в акции "День добрых дел"
Фото: Антон Чернов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Селятинскую школу №1 в Наро-Фоминске, где в рамках акции "День добрых дел" школьники организовали ярмарку, чтобы поддержать военных на фронте. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

"У нас во всех школах в преддверии майских праздников проходит "День добрых дел". Большое спасибо за то, что вы тоже участвуете в этой акции. Я точно знаю, что вашему примеру в следующем году последует много ребят", – обратился Воробьев к школьникам.

Подобные ярмарки проводятся регулярно, и их поддерживают уже не первый год, отметила завуч школы Светлана Мархгейм – ее сына мобилизовали два года назад. Средства, собранные на ярмарке, позволят приобрести необходимые материалы для создания масксетей и окопных свечей.

Учителя школы обратились к губернатору с просьбой о помощи в закупке дополнительных материалов. Андрей Воробьев заверил их в своей поддержке и готовности помочь.

Помимо ярмарки, старшеклассники школы также принимают активное участие в благоустройстве территории возле памятника БМП-2 в Кантемировской дивизии – они высаживают деревья и благоустраивают территории.

Напомним, что акция "День добрых дел" проходит во всех школах Подмосковья.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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