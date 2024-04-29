Как современной семье пережить кризис: советы инвестора

Важно всегда обговаривать свои мысли насчет лишних трат с членами семьи, уважая друг друга

Когда возникают трудности в семье, особенно если это происходит резко и внезапно, не каждый способен это выдержать и правильно среагировать на ситуацию. Инвестор Наталия Закхайм рассказала "Утро.ру", как современной семье даже из самого нижнего уровня подняться к приумноженному доходу.

Что делать, чтобы выбраться из кризиса?

На самом деле, возникновение финансовых сложностей часто даже укрепляет отношения членов семьи. Семья становится более дружной и сплоченной, а это значит, что правильно разделив обязанности, добиться желаемого будет очень легко. Существует несколько правил, которые помогут выйти из такой ситуации:

ВИДЕНИЕ

Видение – это мысленное изображение того самого результата, которого вы хотите достичь. Это будущее, продуманное вами до мелочей. Наличие видения всегда упрощает реализацию конкретных задач и помогает выполнить их быстрее.

К примеру, у вас есть следующие цели:

Значительно увеличить свой доход; Иметь огромную финансовую подушку, которая в случае любой внезапной ситуации поможет не впасть в панику с мыслями: “Где взять деньги?”; Иметь несколько собственных квартир для сдачи или аренды, чтобы получать доход и с них.

Очень важно продумывать все шаги к достижению вашей цели. Для этого важно ответить себе на несколько вопросов:

Знание каких законов нужно для открытия своего бизнеса?

Что нужно подготовить для получения ипотеки?

Какой доход должен быть у каждого человека или у семьи в целом для достижения поставленного в ближайшие несколько лет?

Как увеличить свой доход, чтобы быстрее закрыть все долги и уже не думать о них?

У каждого человека разные вопросы. Они всегда исходят от потребностей и основных задач человека на данный момент и всегда индивидуальны. Но очень важно грамотно, подробно и четко ответить на них себе, чтобы не допустить лишних ошибок при их реализации.

ГИБКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

В идеале у каждого должно быть несколько путей решений каких-то спонтанных проблем, которые могут произойти совершенно незапланированно. Чтобы не тратить время на продумывания их решений, вполне разумно заранее тщательно их обдумать.

Как вариант, вы планируете взять в долг определенную сумму денег у знакомых, чтобы вложить ее во что-то. Но проблема в том, что нет гарантии именно успешного развития и в любой момент бизнес может просто прогореть.

Крайне важно наличие финансовой подушки. Она всегда спасет, если по каким-то причинам кто-то из членов семьи на определенное время останется без части своего регулярного дохода. Так вы обеспечите себя отдельной суммой денег и не будете нервно искать, где их достать или у кого можно занять.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ

Нужно сразу решить, кто за что будет отвечать в финансовой сфере. Для этого сразу распределить все обязанности и обсудить задачи каждого в семье. Например, кто-то занимается ремонтом и привычной мужской бытовой работой, а кто-то – основными домашними обязанностями и поиском дополнительного заработка. Кто-то делает уроки с детьми или занимается вопросом репетиторства для них, а кто-то покупает для них одежду.

Конечно, ответственными за прибыль в семье чаще всего бывают именно взрослые. Но чтобы облегчить другие свои задачи, их можно перенести на детей. Например, попросить их убраться дома или купить продукты. Таким образом, вы не только освободите себе часть времени, но и поможете детям стать самостоятельнее.

Бабушки и дедушки тоже очень часто могут выручить: просто попросите их посидеть с внуками. В таком случае рады будут все, а вы выделите себе время на что-то полезное.

УЧЕТ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ

Достаточно банальная вещь, но в то же время и крайне важная в финансовой грамотности. Следует всегда подводить все траты и доходы семьи в целом, чтобы избежать импульсивных и ненужных покупок, а также понимать, что действительно нужно купить или оплатить. Стоит разделить их на пункты:

Необходимое:

Оплата квартиры или ЖКХ

Использование интернета

Мобильная связь

Оплата проезда, если он необходим

Долги:

Любые занятые деньги или долги, если они есть

Накопительные:

Все деньги, что вы откладываете на что-то конкретное или просто так

Питание:

Необходимые продукты на определенное количество времени

Столовая в школе или на работе, если это необходимо

Одежда:

Покупка того, что действительно нужно заменить

Здоровье:

Необходимые лекарства

Прохождение лечения, посещение врачей

Развлечения:

Семейный досуг

Когда обязательные расходы ограничены определенной суммой, другие виды расходов можно уже менять в зависимости от других трат.

Следует поставить ограничения по лимитам абсолютно каждой категории ваших расходов. Рассчитать точные траты вам помогут чеки о покупке товара.

ПЕРЕГОВОРЫ И ПОДДЕРЖКА

Важно всегда обговаривать свои мысли насчет лишних трат с членами семьи, уважая друг друга. Как пример, муж каждую неделю тратит деньги на посиделки с друзьями, а жена – явный шопоголик. Если трат получается уже очень много, при разговоре нужно друг другу объяснить, что это только усугубляет их ситуацию и на время от этого стоит отказаться.

Также очень важно поддерживать и постоянно подбадривать своего партнера, как бы сложно ни было обоим. Выстроить именно тот комфорт, куда точно хочется возвращаться каждый вечер.

И, конечно, не забывайте о том, что кризис – лишь вопрос времени. И быстро его решить можно только в наилучшем настрое и хорошей командной работе.