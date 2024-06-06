Минцифры проверит обоснованность роста тарифов на SMS-оповещения

Банки и ритейлеры жалуются на аппетиты сотовых операторов

Министерство цифрового развития и связи РФ заинтересовалось повышением тарифов на транзакционные и сервисные SMS-сообщения для банков. Кредитным организациям было предложено сообщить, сколько стоило авторизационное SMS в прошлом году и сколько сотовые операторы запрашивают сейчас. На основании полученной информации Минцифры планирует сделать вывод об обоснованности увеличения тарифов.

Расследование, инициированное ведомством, было вызвано многочисленными жалобами на сотовых операторов, которые за последнее время несколько раз меняли расценки, значительно повышая стоимость услуги "Авторизационные SMS на номера абонентов операторов связи". Более того, Мегафон с 1 мая 2024 г. ввел плату за транзакционные сообщения в размере 49 руб. в месяц с каждого абонента, пишет телеграм-канал "Труба под Неглинной". Для банков это серьезная дополнительная нагрузка, а для других операторов сигнал, что можно вводить любые изменения по своему усмотрению.

При этом отказаться от сервисных оповещений по SMS бизнес не может. С помощью этих сообщений идет информирование клиентов о совершенных операциях по счету, о задолженностях, остатке лимита по кредиту и т.д. Более того, в рамках борьбы с мошенничеством банки вводят двухфакторную авторизацию, когда клиентам на номер телефона приходит код подтверждения. Это позволяет сохранить в неприкосновенности средства сотен тысяч людей ежедневно.

Да, большинство банков и торговых сетей стараются пользоваться альтернативными каналами связи: мессенджерами, почтовыми сервисами, системами push-уведомлений и сообщениями в собственных приложениях. Но проблема в том, что такие каналы связи подходят лишь половине россиян. По разным причинам: где-то плохая интернет-связь, у кого-то кнопочный телефон. К тому же приложения практически всех российских банков и ритейлеров после февраля 2022 года были удалены из App Store и Google Play. Все это вынуждает их пользоваться услугами сотовых операторов, а те, видя спрос на услугу рассылки SMS-оповещений, повышают тарифы.

ФАС, Минцифры и Банк России в курсе проблемы, но сделать ничего не могут, поскольку тарифы операторов не регулируются государством. Но интересный момент – в ходе предыдущих проверок антимонопольное ведомство выявило, что для банков с госучастием и для частных коммерческих организаций и МТС, и Вымпелком, и Мегафон устанавливают разные тарифы на одинаковые операции. А это, с одной стороны, свидетельствует о дискриминации на рынке, а с другой – ставит в неравные условия население, на котором, в конечном итоге, отражаются эти тарифные спекуляции мобильных операторов.