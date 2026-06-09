Балашихинская больница станет крупнейшей в Подмосковье

Строительство многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино в Балашихе вышло на финальную стадию – здания возведены, рабочие приступили к отделке. Открытие запланировано на 2028 год, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.

"Это огромная, современная, технологичная больница на более чем 1100 коек. Здесь все функционально: максимум операционных и самого передового оборудования. В 2028 году мы должны получить не просто здание с медицинской техникой, ключевой вопрос – это команда. Поэтому строители занимаются своим делом, а мы уже сейчас активно ведем поиск врачей", – сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Медицинский комплекс со стационаром на 1 123 койки и консультативно-диагностическим центром на 300 посещений станет самым крупным в регионе. Он рассчитан на обслуживание почти 2 млн жителей Балашихи и соседних округов.

Готовность объекта составляет 46%. Основной монолит завершен, ведутся фасадные работы, монтаж перегородок, инженерных коммуникаций и обустройство многоуровневой парковки. Ежедневно на площадке трудятся более 1 тыс. человек.

По словам первого вице-президента компании-подрядчика Ильи Демидова, общая площадь комплекса составляет 164 тыс. кв. метров.

По данным властей региона, в соответствии с целями нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" больницу оснастят новейшими аппаратами КТ, МРТ, ангиографами и маммографами. В 21 операционной установят лапароскопическое оборудование и УЗИ экспертного класса. Штат составит более 3 тыс. специалистов, включая 700 врачей.

Главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова сообщила, что большинство палат будут одноместными, с душевыми и туалетами. Маршруты экстренных пациентов спроектированы так, чтобы при подозрении на инфаркт или инсульт человек попадал на операционный стол в течение "золотого часа", добавила главврач. Для родственников пациентов также организуют чат-бот для информации о состоянии здоровья близких.