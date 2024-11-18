Дом по программе реновации построят на Миллионной улице

В новостройку переедут жители подлежащих расселению домов Богородского района

На востоке столицы определили очередную стартовую площадку для строительства дома по программе реновации. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Дом появится по адресу: Миллионная улица, владение 15, корпуса 2 и 3. Москомархитектура уже выпустила градостроительный план земельного участка площадью почти 0,7 гектара в районе Богородское Восточного административного округа (ВАО). Предельная площадь новостройки составит 24 тысячи квадратных метров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для реализации программы реновации в проекте городского бюджета на предстоящие три года заложено 1,2 триллиона рублей.

Программа реновации утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов и затрагивает около миллиона москвичей. Программа реализуется активными темпами. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек в разных районах города и обеспечено переселение более 47 тысяч человек. Вместе с тем в декабре прошлого года Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы.

В результате за первые девять месяцев 2024 года город выделил 100 земельных участков для строительства домов по программе реновации и сопутствующей инфраструктуры. При этом 40 стартовых площадок находятся на месте расселенных ранее и снесенных пятиэтажек.

Важно, что параллельно со строительством новых домов продумывается необходимая для жизни москвичей инфраструктура. В частности, на первых этажах новостроек размещаются магазины, службы быта, салоны красоты, социальные и образовательные учреждения.

Москва является одним из лидеров среди российских регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках федерального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос с трех до пяти – семи миллионов квадратных метров в год.