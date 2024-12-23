Фестиваль "Путешествие в Рождество" приглашает москвичей и туристов на новогодние мастер-классы

Участники научатся готовить праздничные блюда, кататься на коньках, делать поздравительные открытки

В рамках проекта "Зима в Москве" в столице проходит любимый горожанами и туристами фестиваль "Путешествие в Рождество". На его площадках можно посмотреть увлекательные представления, покататься на коньках, поиграть в игры и квесты. А еще здесь организуют разнообразные мастер-классы, участники которых могут познакомиться с магией кино и театра, попробовать себя в роли телеведущего, научиться печь яблочный рулет, создать ретрооткрытку и многое другое.

Так, гости фестивальной площадки в проезде Серебрякова будут делать уникальную новогоднюю открытку с пайетками и бусинами, используя технику мозаики. Мастер-классы состоятся 4 и 8 января в 12:00, 15:00 и 18:00. А 9 января в 15:00 и 17:00 всем желающим покажут, как наши бабушки упаковывали новогодние подарки.

На Волгоградском проспекте, а также улицах Городецкой и Перерве работает зимний кинодом. Здесь учат, как актер должен вести себя в кадре. Участники мастер-классов разыграют мини-сцену из детского новогоднего кинофильма и создадут кинохлопушку. Гостей ждут 4, 7 и 9 января в 15:00. Там же 7 января в 18:00 можно будет слепить персонажей новогоднего мультфильма из пластилина и узнать секреты их анимирования.

В сквере по улице Хачатуряна тем, кто уверенно стоит на коньках, предлагают поучаствовать в мастер-классах по фигурному катанию с опытными тренерами. Посетителей научат выполнять элементы, которые сложатся в небольшой танец на льду. Занятия пройдут в двух возрастных группах: 10-17 лет и старше 18 лет.

На улице Грекова участники познакомятся с традиционными праздничными рецептами. С 5 по 8 января, а также 11 и 12 января в 14:00 здесь научат готовить популярный в советские годы салат с мясом птицы, картофелем и овощами. А с 5 по 12 января в 15:00 с желающими поделятся рецептом сладкой ватрушки с малиной.

На Сухонской улице с 5 по 12 января в 18:00 будут жарить курицу с ароматными специями и румяным картофелем.

Полную информацию о проекте и мероприятиях зимнего сезона можно посмотреть в специальном разделе на сайте mos.ru.