В Петровском путевом дворце пройдет игра-путешествие по русским сказкам

Посетители постреляют в тире "Царевна-лягушка", сделают кокошник, сыграют в бирюльки и посмотрят представление в вертепе

Петровский путевой дворец приглашает в новогоднее путешествие по русским сказкам. До 8 января юные москвичи и их родители могут принять участие в увлекательной интерактивной программе с играми, мастер-классами, хороводом с Дедом Морозом – и все это в сопровождении старинной музыки в живом исполнении на фоне красивых декораций и роскошного убранства дворца.

На новогоднее семейное игру-путешествие ждут детей от трех до 11 лет, а также их родителей, бабушек и дедушек. Сеансы продолжительностью 1,5 часа проходят трижды в день.

Петровский путевой дворец – памятник архитектуры XVIII века. Он был построен для царской семьи. Сейчас специально для семейной игры в отреставрированных парадных залах появились трехмерные декорации, созданные по мотивам иллюстраций известного русского художника Ивана Билибина.

Петровская гостиная превратилась в площадку "Терем расписной". Здесь маленькие москвичи и их родители сыграют в бирюльки и блошки - популярные настольные игры XVIII и XIX веков, научатся играть на деревянных ложках. Юные мастерицы смогут сделать себе кокошник, а мальчики – спасти корабли и победить морских витязей.

На площадке "Бранное поле" в Парковой гостиной будут проходить бои на мягких мечах и стрельбе из лука в тире "Царевна-лягушка". В Кавалерской гостиной гости сыграют в пушистые снежки, покатаются с горки, померяются силой в перетягивании каната и сделают красочные снимки в тематических фотозонах.

Во Дворцовой гостиной артисты кукольного театра разыграют для представление по "Сказке о золотом петушке" А.С. Пушкина. По традиции театров-вертепов сюжет развернется в декорациях двухэтажного деревянного домика.

Кульминация игрового путешествия пройдет под куполом Круглого зала, куда можно попасть из всех гостиных. Возле высокой новогодней ели участников программы встретит Дед Мороз. Он будет не только водить хороводы со своими гостями, но также споет и сыграет на свирели. Помимо этого, прозвучат рождественские мелодии XVI–XVIII веков в исполнении двух творческих коллективов.

Посетители Петровского путевого дворца смогут также оценить его архитектурный ансамбль и посетить площадку фестиваля "Путешествие в Рождество". Жителей и гостей столицы ждут угощения, развлечения по мотивам сказки "Щелкунчик", тематические мастер-классы и многое другое. Ярмарка работает в рамках проекта "Зима в Москве" до 12 января включительно.