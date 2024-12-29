Новые показы спектакля "Соборная площадь" в кинопарке "Москино" пройдут 29 и 30 декабря

Зрителя увидят мультимедийное шоу под открытым небом о событиях Смутного времени

В кинопарке "Москино" 29 и 30 декабря состоятся очередные показы уникального спектакля "Соборная площадь", премьера которого прошла 21 декабря. Сюжет основан на событиях Смутного времени. Благодаря органичному соединению современных технологий и классической драматургии, а также световым эффектам, 3D-проекциям, историческим костюмам и декорациям зрители переживают полное погружение в период политического и экономического кризиса в России конца XVI – начала XVII в.в.

По словам гендиректора кинопарка "Москино" Кирилла Косенко, исторические проекты, в которых освещаются духовные темы, сегодня очень востребованы у зрителя. Профессиональной команде под руководством режиссера Эдуарда Боякова удалось создать такой мультимедийный спектакль, который позволяет присутствующим не только перенестись в прошлое, но и проанализировать настоящее, а также подумать о будущем.

По сюжету, главная героиня – современная девочка Мотя - предлагает зрителям отправиться в путешествие в другую историческую эпоху. Они оказываются в Казани 1579 года, где десятилетняя Матрона обретает после пожара чудотворную икону Божией Матери, а затем в Москве 1611-го, где появляется предатель атаман Заруцкий, пытающийся захватить власть. Затем действие переносится в Нижний Новгород, где купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский собирают войско для борьбы с польскими интервентами.

В спектакле задействованы известные актеры театра и кино, среди которых Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Екатерина Гусева, Елена Захарова, Валерий Николаев. Спектакль был создан специально для уличной декорации "Соборная площадь Москвы" в кинопарке "Москино". Исторические костюмы, современная хореография, музыка рок-группы 25/17 и танец дополняют актерскую игру и помогают передавать эмоции героев.

Постановку запланирована к показу в 17:00 и 18:30 по выходным дням до 23 февраля 2025 года, при этом в новогодние праздники спектакль будет идти ежедневно, за исключением 31 декабря и 1 января. Продолжительность спектакля – один час. Действие происходит под открытым небом, но для зрителей построены теплые трибуны.