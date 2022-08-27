Незалежные продолжают обстреливать мирные города

24 февраля российский лидер Владимир Путин дал старт спецоперации по защите мирных жителей двух донбасских республик. Уже почти полгода наши бойцы отважно проводят операцию по денацификации и демилитаризации украинского государства.

За это время украинские боевики осуществили несколько наглых провокаций. Незалежные продолжают обстреливать мирные города Донбасса, также не прекращаются атаки на приграничные российские регионы. На днях крупному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины подвергся Крымский полуостров.

В то же время, в рядах украинской армии царит хаос. Кровожадные националисты недавно учинили расправу над перепуганными всушниками – 100 человек получили пулю в лоб за бегство с позиций. Дошло до того, что украинские призывники начали массово уезжать на территорию Российской Федерации. Главные события спецоперации – в онлайн трансляции "Утро.ру". Сводку по предыдущей неделе можно посмотреть здесь.

11:00 Украинские войска утром в субботу нанесли 20 артиллерийских ударов по Энергодару, пять из них – по территории АЭС, сообщают городские власти.

09:55 Подразделения ВДВ отразили попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении, уничтожено более 20 украинских националистов, сообщает Минобороны России.

27 июля

19:50 Украинские войска за вечер нанесли 10 ударов в район сухого хранилища отходов ядерного топлива на Запорожской АЭС, разрушений пока нет – власти региона.

19:30 Одна из главных спортплощадок Донецка подверглась обстрелу со стороны украинских войск, сообщает в пятницу мэр города Алексей Кулемзин.

18:04 Украинские войска открыли огонь по Запорожской АЭС, 4 снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов, сообщили власти города. Радиационный фон на АЭС после нового удара Киева остается в норме.

17:55 Украинские войска за 15 минут выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Донецку и три ракеты из РСЗО "Ураган", по Валерьяновке, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

17:41 Украинские войска обстреляли из HIMARS Куйбышево в Запорожской области, повреждены жилые дома.

16:27 Заместитель начальника ГАИ Бердянска скончался от ранений, полученных в результате взрыва, сообщила местная администрация.

16:01 ПВО отразила массированную ракетную атаку украинских войск на Херсон, практически все цели сбиты, разрушений нет, сообщили РИА Новости власти региона.

15:23 Взрыв произошел рядом с оздоровительным центром в Бердянске, ранения получил замначальника ГАИ города, сообщает местная администрация.

13:52 ПВО работает второй раз за день в небе над Херсоном, взорвались не менее 20 ракет.

13:26 Макрон заявил, что МАГАТЭ и Франция получили гарантии безопасности от России и Украины для миссии на Запорожской АЭС.

13:10 Не менее десяти ракет ПВО взорвались в небе над Херсоном.

13:03 МО РФ сообщает, что в результате ударов по украинским позициям в районе Северска и Яковлевки уничтожены более 50 националистов.

12:29 Украинские войска перебили последнюю, четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину, возможности поставлять электроэнергию туда нет.

12:07 Группа депутатов Социал-демократической партии Германии (входит в правящую коалицию) выступила против поставок тяжелой техники Украине, чтобы избежать эскалации.

11:44 Запорожская АЭС работает в штатном режиме, никаких сбоев нет, заявил глава Энергодара.

11:21 Некоторые категории призывников на Украине в порядке исключения смогут уехать из страны при внесении задатка в 200 тысяч гривен ($5,4 тыс), заявил Арестович

11:03 Полного отключения Запорожской АЭС не было, заявил глава ВГА Энергодара.

10:20 ФСБ задержала за шпионаж проживавшего в Курске гражданина Украины.

09:53 Поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может положить начало постоянному присутствию ее экспертов на станции, заявил Рафаэль Гросси.

09:17 Из-за небезопасной обстановки режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 сентября.

08:25 Зеленский пообещал украинцам "самый сложный период в истории"

07:50 ВСУ выпустили 10 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Стаханову (ЛНР).

26 августа

21:00 Пожар на химзаводе "Стирол" в Горловке ликвидирован – МЧС ДНР.

20:44 Украинские войска в 20.00 мск выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

19:55 Украинские войска за текущие сутки выпустили более 250 боеприпасов по пяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР.

18:54 Украинские войска выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Горловке, заявили в представительстве ДНР в СЦКК. По данным мэра города, на территории химзавода "Стирол" в Горловке из-за обстрела горит трансформаторная подстанция, на территории ГП "Трансаммиак" – кровля здания.

17:13 Из-за удара ВСУ по ЛЭП в районе Запорожской АЭС два энергоблока были отключены, сразу после ликвидации пожара один блок запустили в работу, сообщили власти.

16:58 ВСУ из американской РСЗО HIMARS обстреляли Калининский район Донецка. Разрушены магазин, здания складских помещений, таможня, стоянка автомобилей.

16:15 Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал целенаправленные обстрелы украинской армией энергетических объектов региона политикой геноцида.

15:50 Более 700 тонн гуманитарной помощи отправила Самарская область в Донбасс, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

14:48 Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ с 1,9 млн до 2,04 млн человек с 2023 года.

14:24 Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения на территории области, было произведено переподключение, сообщают власти.

13:57 МАГАТЭ хочет посетить Запорожскую АЭС с миссией до 5 сентября.

13:39 В некоторых городах Херсонской области и Херсоне нет электричества. Причины выясняются.

13:00 На военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолётов воздушных сил Украины. В результате высокоточного удара по военному аэродрому "Днепр" уничтожены три самолета ВВС Украины, сообщили в Минобороны РФ.

12:28 Турчак заявил, что референдумы в ДНР и ЛНР обязательно состоятся.

11:54 Шойгу обсудил с главой МО Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

11:27 Украинский посол в Мадриде заявил, что Киев не удовлетворен военной помощью от Испании, последняя партия была отправлена еще в мае.

11:01 В Курской области неизвестные подорвали железнодорожное полотно. Движения поездов на повреждённом участке не останавливали, однако скорость пришлось снизить, передает Baza.

10:25 Минобороны России предложило назначать пенсии по потере кормильца семьям добровольцев, которые погибли в ходе специальной военной операции РФ на Украине.

10:22 Цена газа в Европе превысила 3,2 тыс долларов за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта.

9:45 ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калининградской области: задержан гражданин России, сторонник запрещенной террористической организации "Азов".

9:20 Поставки вооружений из Германии на Украину идут "по тонкой грани" в связи с нехваткой в оружия в запасах бундесвера, однако необходимо обеспечить передачу оружия в ближайшее время, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок.

8:22 Референдумы в ДНР и ЛНР, а также на других затронутых военной операцией территориях Украины, скорее всего, не будут совмещать с единым днем голосования в РФ, который пройдет 11 сентября. Это связывают с тем, что войска пока не заняли всю территорию ДНР, передают "Ведомости" со ссылкой на источники в президентской администрации.

25 августа

21:38 Власти ЛНР отпустили на родину жителя Израиля, ранее призванного в украинскую армию и брошенного командирами под Лисичанском.

20:29 Высокий уровень террористической опасности продлен в Крыму до 8 сентября, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

19:58 Минобороны Украины в соцсетях призвало Россию капитулировать.

19:12 Совбез ООН выступил за виртуальное участие Зеленского в заседании СБ, несмотря на то, что Россия была против.

18:29 Борис Джонсон заявил, что мирные переговоры Украины и России сейчас стали бы катастрофой для всего мира.

17:47 В Молдавии потушен Вечный огонь на мемориале, где шли бои за освобождение Кишинева.

17:06 Киев получил от США 3 млрд долларов безвозвратной помощи, заявил премьер Украины.

16:56 Военнослужащие Росгвардии задержали двух сотрудников Запорожской АЭС, сотрудничавших с украинскими военными.

16:46 Борис Джонсон объявил о предоставлении нового крупного пакета помощи Украине, включающего 850 микродронов.

16:43 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев во время празднования Дня независимости.

16:04 Путин поручил кабмину единовременно выплатить 10 тыс руб родителям учеников от 6 до 18 лет в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

14:41 Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине на сумму $2,98 млрд, заявили в Белом доме.

14:24 Глава Росатома Лихачев провел встречу в Стамбуле с гендиректором МАГАТЭ. Обсудили обеспечение безопасности ядерных объектов в свете обстрелов Киевом Запорожской АЭС и диверсий в отношении Курской АЭС.

13:58 Во взорванной машине погибшего главы ВГА Михайловки была его приемная дочь, она выжила.

13:22 Украинские войска умышленно, а не по ошибке наносят удары по густонаселенным районам, это связано с моральной деградацией - основатель бригады "Восток" Ходаковский.

12:50 МВД выплатит 1 млн рублей за помощь в задержании командиров запрещенного в РФ "Азова" Немичева и Величко, пытавших российских военных.

12:32 Три бригады ВСУ потеряли более 600 человек в результате наступления союзных войск на донецком направлении _МО РФ

12:20 Под Херсоном обнаружен схрон украинских диверсантов с гранатометами, гранатами, патронами и наркотиками.

11:55 Взрывное устройство сработало на одной из ЛЭП в пригороде Мелитополя, поврежден один из опорных столбов.

11:32 В Мариуполе заработал первый светофор.

10:43 Мэр Донецка Кулемзин сообщил о прямом попадании украинского снаряда в магазин "Галактика" в Кировском районе.

10:11 Глава Михайловки в Запорожской области Иван Сушко погиб в результате подрыва автомобиля.

09:54 Места для проведения трибунала над украинскими военными преступниками уже подготовлены, заявил Пушилин.

09:26 Ударные вертолеты Ми-28Н ЗВО уничтожили во время боевого вылета пункт управления и бронетехнику ВСУ.

08:40 Крым должен будет вновь стать частью украинской территории, если между Россией и Украиной будет подписано соглашение – Анкара.

08:17 Киев получил дешевые похвалы от Запада, но только не гарантии безопасности – китайские эксперты.

08:00 Американский полковник пообещал Украине катастрофу из-за помощи США.



24 августа

20:54 Россия разорвала с Украиной соглашение об избежании двойного налогообложения.

20:42 Очевидцы сообщили о срабатывании ПВО в Севастополе.

19:41 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к прекращению огня.

18:10 Российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб на массовом мероприятии в Бердянске.

17:46 На Украине будут лишать опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации.

17:27 СКР планирует объявить в розыск украинку Наталью Вовк, которую ФСБ называет исполнительницей убийства журналистки Дарьи Дугиной.

16:42 Система ПВО сработала над морем в районе Севастополя, сообщил губернатор.

15:57 В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлили на 15 суток до 7 сентября.

15:52 Киев разорвал соглашение с РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем Украины и России.

15:28 Система ПВО Iris-T будет поставлена Украине в ближайшие недели, сообщили в ФРГ.

15:01 Власти Канады вносят в санкционные списки еще 62 российских физлица и одну организацию оборонного сектора, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

14:48 Шольц: Канада и ФРГ согласовали новый пакет "военной помощи" киевскому режиму, он включает системы ПВО, ракетные системы, "тонны" боеприпасов.

14:46 В ДНР задержан диверсант, который должен был совершить теракт во время проведения референдума.

14:33 Глава МИД Франции в разговоре с Лавровым "получила согласие" РФ на скорейшее направление миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

14:03 Уехавшие на Украину херсонцы столкнулись с враждебностью. Постепенно люди, которые поддались паническим настроениям, возвращаются назад, в Херсонскую область.

13:27 Покушение совершено на заместителя главы департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина, он жив.

13:03 Завершается освобождение Марьинки, более 75% населенного пункта уже находится под контролем союзных войск – МО РФ.

12:56 ВС РФ взяли под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области в результате наступления.

12:30 ВСУ нанесли удар по администрации главы ДНР Пушилина.

12:12 ВСУ обстреливают центр Донецка, под обстрелом в том числе район ТЦ "Green plaza", сообщил мэр.

11:23 Беженцы из ЛНР, выехавшие в Россию, будут голосовать на референдуме по вступлению республики в состав РФ на общих основаниях.

11:01 Посла Украины в Казахстане вызвали в МИД республики в связи с высказываниями о призыве убивать русских, ему выражен протест.

10:24 Киевский режим продолжает изобретать для себя некие "гарантии безопасности" на будущее, но ясно, что никакие соседи им их дать не могут – Медведев.

09:50 Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы обсудить с руководством страны всестороннюю поддержку Украины.

09:15 Совет Ассамблеи народа Казахстана осудил высказывания посла Украины в республике, призывающего убивать русских.

08:38 Автомобильные колонны МЧС России с начала гуманитарной миссии на Донбассе доставили порядка 70 тыс. тонн гуманитарного груза.

08:00 США могут передавать некоторые виды вооружений Украине тайно, предполагает Politico.

23 августа

20:50 В ДНР уже 48 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 "Лепесток", применяемых украинскими войсками, сообщило представительство республики в СЦКК.

20:19 В Мариуполе инженерные войска демонтировали подрывом поврежденные трубы котельной, где запланировано новое строительство.

19:59 РФ поднимет тему убийства Дугиной на срочном заседании СБ ООН во вторник, сообщил Небензя.

19:07 Беспилотник сбит на подлете к Севастополю на большой высоте, сообщил губернатор.

18:28 Убийцы Дарьи Дугиной Наталья Вовк служила в Нацгвардии Украины в Мариуполе и проживала в одном из домов в районе 24-й квартал. В апреле 2022 года она пыталась выехать из города в сопровождении раненого мужчины в сторону Запорожья, однако сделать ей этого не удалось.

17:50 Россия запросила проведение во вторник срочного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщил первый зампостреда при ООН Дмитрий Полянский.

17:57 Володин подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета ГД 25 августа, основной вопрос повестки – заявление о ситуации вокруг Запорожской АЭС.

16:59 Удар по Антоновскому мосту под Херсоном был нанесен в момент прохождения парома, поэтому среди его пассажиров тоже есть пострадавшие, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона.

16:57 В результате ракетного удара украинских войск по Антоновскому мосту вблизи Херсона, по уточненным данным, 2 человека погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести, все из числа гражданских.

16:05 Совет Росударственной Думы пройдет в четверг, будет подготовлено специальное заявление по Украине.



14:46 Не менее 15 человек пострадали в результате обстрела Антоновского моста со стороны ВСУ из РЗСО HIMARS.

14:23 Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск разместится на территории одной из соседних с Украиной стран союза – Боррель.

14:02 Власти Севастополя рассматривают возможность использования добровольческих дружин для патрулирования города.

13:51 Союзные силы ведут ожесточенные бои с противником под Красногоровкой на авдеевском направлении.

13:26 ПВО сработало не менее 10 раз над Херсоном в течение нескольких минут.

13:07 Убийство политолога Дарьи Дугиной свидетельствует о том, что украинские власти перешли к индивидуальному террор - Пушилин.

12:42 Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс внесен в базу украинского сайта "Миротворец" за слова о важности Крыма для России и россиян.



12:15 Более 50 националистов 28 мехбригады ВСУ уничтожены ударом российских войск в Николаевской области.

12:13 Авиация, ракетчики и артиллеристы поразили за сутки восемь пунктов управления ВСУ – МО РФ.

11:34 Власти Херсонской области не исключили провокаций со стороны Киева в День независимости Украины, 24 августа.

11:00 На Украину зашла 200-метровая колонна американских бронемашин – СМИ.

10:47 Подготовка к первому этапу трибунала над военными преступниками в ДНР подходит к завершению. Полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений запрещенного в РФ нацбатальона "Азов".

10:02 Два судна с сельхозпродукцией вышли из украинского порта Черноморск, сообщило Минобороны Турции.

09:29 Военнослужащим Западного военного округа вручили госнаграды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО.

08:47 Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза.

08:00 Украинские войска обстреляли Донецк, попадание пришлось на склады в районе гипермаркета "Ашан"

22 августа