Гепатолог раскрыл секреты правильного питания в новогодние праздники

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Для жителей нашей страны период новогодних праздников является временем своего рода вседозволенности. Люди часто предаются чревоугодию и ни в чем себе не отказывают. Однако такой подход к питанию может нанести колоссальный урон здоровью. О том, как следует питаться на праздниках, рассказал известный российский гепатолог Сергей Вялов.
Эксперт подчеркнул, что в праздники действительно можно позволить себе лишнее, однако не стоит накидываться на все подряд. Отдавайте предпочтение своим любимым блюдам и наслаждайтесь ими. Также очень важно уделять внимание употреблению жидкости. Лучше всего запивать явства чистой водой или нежирными молочными продуктами, а также натуральными соками без содержания сахара.
Вялов подчеркнул, что главная цель праздников – почувствовать себя отдохнувшим и счастливым, а не набивать желудок. В любом случае, лучше всего отказываться от жирной и жареной пищи: много вкусных блюд можно приготовить в духовке или потушить.
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