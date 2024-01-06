Гепатолог раскрыл секреты правильного питания в новогодние праздники

Каникулы могут сильно ударить по здоровью

Для жителей нашей страны период новогодних праздников является временем своего рода вседозволенности. Люди часто предаются чревоугодию и ни в чем себе не отказывают. Однако такой подход к питанию может нанести колоссальный урон здоровью. О том, как следует питаться на праздниках, рассказал известный российский гепатолог Сергей Вялов.



Эксперт подчеркнул, что в праздники действительно можно позволить себе лишнее, однако не стоит накидываться на все подряд. Отдавайте предпочтение своим любимым блюдам и наслаждайтесь ими. Также очень важно уделять внимание употреблению жидкости. Лучше всего запивать явства чистой водой или нежирными молочными продуктами, а также натуральными соками без содержания сахара.



Вялов подчеркнул, что главная цель праздников – почувствовать себя отдохнувшим и счастливым, а не набивать желудок. В любом случае, лучше всего отказываться от жирной и жареной пищи: много вкусных блюд можно приготовить в духовке или потушить.

