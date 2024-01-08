Опровергнут популярный миф о спасении от похмелья

Ситуацию прояснил известный медик

До новогодних праздников остались считанные дни. В нашей стране главное торжество года редко обходится без обильных возлияний спиртными напитками и богатых трапез. Обычно после таких пиров поутру человеку приходится мучаться от похмелья. При этом один весьма популярный способ предотвратить неприятное состояние оказался мифом.



Как известно, многие считают, что если обильно закусывать алкоголь, то с утра особых проблем с самочувствием не будет. Обычно рекомендуют есть побольше жирного. Мол, такая калорийная пища способна нейтрализовать пагубное действие алкоголя на организм.



Однако, как пояснил известный российский доктор Андрей Тяжельников, это совсем не правда. Дело в том, что заметное нейтрализующее действие на алкоголь в организме может оказать только очень большое количество жирной пищи, которое человек даже не сможет употребить. Более того, подобные переедания сами по себе крайне вредны. Так что не стоит рассчитывать, что богатый стол спасет от утреннего недомогания после обильных возлияний.

