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Трамп пригрозил бывшему вице-президенту расправой

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Kyle Mazza
Глава государства не на шутку разозлился

Президент США Дональд Трамп пообещал бывшему вице-президенту Джо Байдену устроить расправу, от которой он будет плакать. Политик таким образом ответил на угрозы Байдена, который ранее рассказал, что в школьные времена он "выбил бы всю дурь" из главы государства за якобы неуважительное отношение к женщинам.

По словам Трампа, бывший вице-президент пытается строить из себя крутого парня, однако на самом деле это не так.

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"Сумасшедший Джо Байден пытается действовать как жесткий парень. На самом деле он слабый, умственно и физически, и все же он угрожает мне во второй раз физическим нападением. Он меня не знает, но он упал бы от удара быстро и тяжело, и постоянно бы плакал. Не угрожай людям, Джо!" – написал политик в своем аккаунте в Twitter.

Джо Байден постоянно пытается задеть Трампа. В январе прошлого года он заявил, что президент действует как ребенок и ему необходимо повзрослеть. Спустя год Байден сравнил политика с "нелепостью".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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