Президент США Дональд Трамп пообещал бывшему вице-президенту Джо Байдену устроить расправу, от которой он будет плакать. Политик таким образом ответил на угрозы Байдена, который ранее рассказал, что в школьные времена он "выбил бы всю дурь" из главы государства за якобы неуважительное отношение к женщинам.

По словам Трампа, бывший вице-президент пытается строить из себя крутого парня, однако на самом деле это не так.

"Сумасшедший Джо Байден пытается действовать как жесткий парень. На самом деле он слабый, умственно и физически, и все же он угрожает мне во второй раз физическим нападением. Он меня не знает, но он упал бы от удара быстро и тяжело, и постоянно бы плакал. Не угрожай людям, Джо!" – написал политик в своем аккаунте в Twitter.

Crazy Joe Biden is trying to act like a tough guy. Actually, he is weak, both mentally and physically, and yet he threatens me, for the second time, with physical assault. He doesn’t know me, but he would go down fast and hard, crying all the way. Don’t threaten people Joe!