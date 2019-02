Оркестр Гленна Миллера вернется в Москву

Знаменитые музыканты еще раз порадуют любителей музыки в российской столице

Самый успешный джазовый коллектив мира 24 февраля снова выступит в Светлановском зале Московского Международного Дома музыки с программой "Jukebox Saturday Night". Кроме легендарных хитов Moonlight Serenade, The Amеrican Patrоl, Chattanooga Choo Choo, In The Mood, String оf Pеarls и написанной самим Миллером Moonlight Serenade ("Серенады лунного света") биг-бенд исполнит песни из репертуара Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли и Эллы Фитцжеральд.

Американский тромбонист и аранжировщик Гленн Миллер впервые собрал свой коллектив в 1937 году. С первых же лет сверхуспешный оркестр буквально разрывался между репетициями, выступлениями на радио в прямом эфире и вечерними концертами, при этом умудрившись только записать и выпустить более 200 новых композиций. Многие из них стали классикой джаза, а сингл Chattanooga Choo Choo ("Поезд на Чаттанугу"), превысив тираж в миллион экземпляров, стал первым официальным "золотым диском" в истории мировой музыки.

Успех еще больше упрочило участие Глена и его оркестра в международных кинохитах "Серенада Солнечной долины" и "Жены оркестрантов". "Серенада" была трижды номинирована на "Оскар", в том числе за лучшую музыку и песню, а в Советском Союзе приобрела культовый статус. Влияние фильма и музыки из него признавали десятки российских музыкантов и режиссеров – от Олега Лундстрема и Бориса Гребенщикова до Андрея Кончаловского и Анатолия Васильева, а сама "Чу-Ча", как прозвали "Поезд на Чаттанугу" в СССР, стала неофициальным "гимном" стиляг.

"Мы рады, что в последние годы, благодаря шумным успехам фильмов "Чикаго" Боба Маршала и "Ла Ла Ленд" Демиена Шазеллома, к джазу вновь обращено внимание миллионов слушателей. Наши концерты в Москве посвящены юбилею коллектива, и мы постарались подготовить к ним специальную программу, в которой поклонников творчества Гленна Миллера ждет немало сюрпризов", – сказал руководитель оркестра, дирижер Вил Салден.

В годы Второй мировой войны Миллер выступил с инициативой создания оркестра для поддержания духа армии союзников, сражавшихся в Европе, и вскоре его новый биг-бенд из 45 музыкантов давал концерты в почти ежедневном режиме. Гибель майора Миллера была внезапной и неожиданной. Война близилась к концу, и музыкант отправился в освобожденный Париж для подготовки рождественского выступления в зале "Олимпия". Самолет, в котором он летел, так и не достиг берегов Франции, затерявшись где-то над Ла-Маншем. До сих пор не удалось обнаружить ни тела музыканта, ни обломков самолета.