Одежда от кутюр из пластика и стекла: как Paco Rabanne перевернул представления о моде

И влюбил в себя весь мир

Это сейчас футуристическими произведениями искусства на подиуме никого не удивишь. А еще в середине прошлого века высокая мода была строгой и чопорной, подчиняясь определенным канонам. Но общественное мнение – не помеха для неуемной и бунтарской творческой души. Пако Рабан захотел сделать наряды из материалов, не пригодных для носки – и он сделал. И влюбил в себя весь мир.



Как все начиналось

Франциско Рабанеда-и-Куэрво – настоящее имя маэстро – родился в 1934 году в Испании. Во Францию семья переехала, когда мальчику едва исполнилось пять лет. Переплетение французского воспитания и испанской натуры не покидало будущего Пако Рабана всю жизнь: дизайнер признавался, что у него два менталитета — Франции и Испании.

Двойственность и неординарность окружали мальчика с детства. Воспитывали Франциско мама и бабушка. Первая была приземленной материалисткой, изучала марксизм и поддерживала атеистические взгляды. Бабушка же была глубоко религиозной женщиной, верила в магию и рассказывала Пако о символах и силе стихий. Воспитание оказало удивительное влияние на Рабана: мальчик научился видеть и принимать мир во всей многогранности, отказываясь от рамок.

В 18 лет Франциско поступил на архитектурное отделение Национальной школы художественного искусства. Уже тогда юношу тянуло к созиданию, но не зданий, а одежды. Денег на учебу не хватало, поэтому парень подрабатывал в модном доме Balenciaga, где разрабатывал декоративные элементы. Франциско не боялся экспериментировать с материалами и формой еще на ранних этапах творческого пути. Юный талант начали замечать, и вскоре Рабан сотрудничал с Givenchy, Christian Dior, Yves Saint Laurent.





Первый успех: не благодаря, а вопреки

В 1965 году Франциско задумался о собственной марке. К тому времени он уже взял звучный псевдоним Франк Рабан, а теперь сменил имя на Пако, что в переводе означает ворон – птица-покровитель рода Куэрво. А годом позже, в 1966, Paco Rabanne громко заявил о себе. "12 платьев из современных материалов, которые невозможно носить" – так называлась первая коллекция кутюрье.

Тут-то и пригодились Рабану знания по архитектуре. Он мастерил свои творения из стекла, фольги, пластика, алюминиевых пластин. На выбор материалов повлияла позиция мастера: кутюрье утверждал что современным феминисткам нужна броня, доспех, чтобы бороться за свои права – и он создал его. Показ просто разорвал классические устои. В качестве манекенщиц Пако выбрал темнокожих моделей, которые выступали без обуви. Также впервые во время дефиле использовалось музыкальное сопровождение. Кто-то называл Пако гением, кто-то – сумасшедшим, другие вовсе смеялись над неносибельными нарядами, однако факт остается фактом: о Пако Рабане говорили все в мире высокой моды.





Империя ароматов Paco Rabanne

В 1967 году был основан одноименный дом моды. Пако Рабан не отказывался от своих бунтарских идей, а его детище становилось все более успешным и влиятельным. Одежда всегда была приоритетом для Рабана, однако он не желал ограничиваться лишь одной сферой. Так в 1969 году на свет появился первый брендовый аромат Calandre. Композиция для женщин завораживала соединением цветочных и мускусных ноток, а лаконичным прямоугольный флакон намекал: женщина – прекрасное создание, однако не стоит забывать про их потрясающую силу.

В развитии парфюмерного сегмента компания, казалось, придерживалась мысли "тише едешь – дальше будешь". Пако не спешил с новыми ароматами, однако буквально каждый становился культовым. Не меньшее внимание уделялось и флаконам. Так, туалетная вода Invictus заключена в серебристый кубок, а 1 Million – в золотой слиток. Женская парфюмированная вода Lady Million – это бриллиант во всех смыслах: в граненом пузырьке скрывается магия цветочно-фруктовых оттенков.

Сам маэстро покинул модный дом Paco Rabanne в 1999 году. Но это вовсе не конец пути: Пако занялся живописью и графикой, пишет книги. Ведь творческая душа – бессмертна и продолжает вдохновлять.