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День Победы не отмечали в СССР семнадцать лет

Фото: ITAR-TASS
Стране было не до парадов

День Победы сейчас считается одним из самых главных праздников. Парад, акция "Бессмертный полк" и огромное количество снимаемых кинолент и передач о войне. Однако не все знают, что 17 лет после окончания Великой отечественной войны День Победы официально не отмечали вовсе, хотя с 1948 года он считался главным праздником. Послевоенные годы были такими, что было не до парадов. Людей наоборот попросили забыть о войне и приложить все усилия, чтобы восстановить разрушенные города.

Фото: Пазенко Г./Фотохроника ТАСС1710 из них были стерты с лица Земли. Были уничтожены 70 тыс. сел и деревень, 32 тыс. предприятий, 65 тыс. километров железных дорог, почти 100 тыс. колхозов. Прямой ущерб советской экономике составил 679 млрд руб. Это сравнимо с суммарными капиталовложениями СССР за первые четыре пятилетки.

Гитлеровская Германия отбросила Советский союз на 10 лет назад. Народное хозяйство, металлургия, оказались на уровне 30-х годов. Для рабочих война не окончилась. На предприятиях сохранялась военная дисциплина, рабочие по-прежнему были прикреплены к заводам.

Фото:  Фотохроника ТАССЭто было необходимо, так как страну нужно было буквально восстановить из пепла. На стройки отправили 10 млн демобилизованных, 2,5 млн заключенных, 2 млн военнопленных. До сих пор в России стоят дома, построенные немцами.

Сталин поставил задачу – за пять лет не только достичь послевоенного уровня, но и превзойти его. Практически сразу после войны в Кремле начали смотреть на США как на следующего врага, с которым, вероятно придется, иметь дело в ближайшее время. И если бы не разрушительность ядерного оружия, скорее всего, так бы и произошло.

Ту пятилетку называют "Сталинское чудо". С 1947 по 1953 годы ежегодно цены снижались в полтора-два раза, а зарплаты оставались на прежнем уровне. Рабочим за 100%-ное перевыполнение плана платили полтора тарифа, за 150% – двойной тариф, за 200% – три тарифа. Заключенным за 200%-ное перевыполнение плана могли даже втрое "скостить" срок. А заключенных тогда было очень много. Система ГУЛАГа достигла своего апогея именно в послевоенные годы. В сибирские лагеря отправили миллионы тех, кто побывал в немецком плену, а также "чуждые элементы" из Прибалтики, Западной Украины.

Сталин жестоко боролся с инакомыслием и военачальниками, которые теоретически могли сменить его. Вождь народов санкционировал арест маршала авиации А. А. Новикова, генералов П. Н. Понеделина, Н. К. Кириллова и даже сослуживцев Жукова.

"Ленинградское дело", "Дело врачей" – кроме этих были и другие громкие процессы. Их остановила только смерть Сталина. Но страну восстановить удалось, а вернувшиеся с фронта солдаты получили жилье.

Для этого советское правительство запустило ипотечную программу, причем ставка была 1% годовых. При нулевой инфляции послевоенных лет это был настоящий подарок.

Фото:  Нуритдинов Р./Фотохроника ТАССВ третьем пункте Постановления Совета Министров СССР от 25 августа 1946 года говорилось: "Для предоставления рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим возможности приобретения в собственность жилого дома обязать Центральный Коммунальный Банк выдавать ссуду в размере 8-10 т. руб. покупающим двухкомнатный жилой дом со сроком погашения в 10 лет и 10-12 т. руб. покупающим трехкомнатный жилой дом со сроком погашения в 12 лет с взиманием за пользование ссудой 1% (одного процента) в год".

Сразу после фронта вчерашние бойцы хотели побыстрее забыть о войне и строить мирное будущее. Это была официальная линия, о жертвах тогда замалчивали, не акцентируя на цене, которую заплатил советский народ за победу. Сталин сказал, что погибло только 7 млн человек, и только при Хрущеве в партии решились озвучить цифру в 20 млн.

Александр ИЛЬИН
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