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Китай задавил танками "демократию"

Фото: AP/TASS
В 1989 году Пекин едва не пошел по стопам Москвы

В Китае не любят об этом вспоминать, однако в 1989 году в Пекине могло произойти то, что произошло в августе 1991 года в России, когда страна раз и навсегда разошлась с социализмом. Последствия были трагические – разрушенная экономика и дележка власти олигархатом, но формально в страну пришла демократия.

Что-то похожее было в то время и в Китае, однако там власти потопили в крови протесты. В Пекине главными участниками событий были студенты. Люди также выходили против танков, как и в Москве, даже фотографии очень похожи. Но на этом сходство, пожалуй, и закончилось.

После того как студенты, недовольные Коммунистической партией Китая и дальнейшим курсом политического руководства страны, атаковали солдат, а затем забросали танки НОАК бутылками с зажигательной смесью, по ним открыли огонь. Сколько погибло человек, до сих пор неясно, так как китайские войска быстро убрали тела и уничтожили останки.

Фото: ASSOCIATED PRESS/ТАССНо по разным отчетам, было убито от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Наиболее драматичные события происходили Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года. После разгона митингов, начались показательные суды, восемь активистов казнили, многих посадили на долгие годы в тюрьму.

Как считает The National Interest, если бы студентов в 1989 году поддержала большая часть населения, на данный момент Китай чем-то напоминал бы Тайвань, который в Пекине до сих пор считают своим. Процесс "демократизации" общества происходил бы постепенно. В Тайване военное положение отметили в 1987, а первые по-настоящему демократические выборы прошли только через 15 лет. Но до сих пор Тайвань находится в процессе.

Китайская Национальная партия ("Гоминьдан") до сих пор в игре, как долгое время большим влиянием в России пользовалась КПРФ, пока окончательная не сделалась частью правящей партии. Солнце "Гоминьдан" до сих пор находится на флаге Тайваня.

 Не сразу встала на "демократические рельсы" и Южная Корея, в которой народные богатства сконцентрировались в руках правящих семей.

Как полагает NI, Китай осуществил бы переход к демократии по восточно-азиатскому образцу. Интересно, что издание не считает, что Советский Союз перешел к демократии – он просто разрушился. Китай в 1989 году не распадался, в отличие от СССР, который постепенно терял Прибалтику и другие республики.

Фото: AP/TASSЕсли представить, что Китай пошел бы по другому пути, то обрели бы, наконец, вес восемь так называемых демократических партий Китая. Сейчас они занимают 23% мест в Национальном Народном Конгрессе и 31% в комитете, но на самом деле, эти места занимают коммунисты, а Национальный Народный Конгресс вообще не является действующим законодательным органом.

По мнению NI, после либерализации амбициозные политики Китая попытали бы свое счастье в оппозиционных партиях, возникло бы множество новых партий. Сам процесс перехода от однопартийного государства к демократии занял был порядка 30 лет.

Издание подчеркивает, что члены семей многих влиятельных китайских политиков имеют американское гражданство, дети учатся в США, поэтому у них есть "запасной выход". Если бы в 1989 году протест не потопили в крови, возможно, такого бы не было. Можно представить, что начнется, если обнаружится, что американские сенаторы заполучили тайно китайское гражданство для своих детей и хранят деньги в китайских банках. Надо ли говорить, насколько ситуация в Китае похожа на положение дел в России.

Александр ИЛЬИН
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