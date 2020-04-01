За последнюю неделю в два раза увеличилась смертность от COVID-19

Смертельная зараза быстрыми темпами распространяется по странам и континентам. В ближайшие дни цифра погибших землян от нового коронавируса достигнет 50 тыс., а инфицированных – до 1 млн человек. Об этом с тревогой заявил генердиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, заболевшие COVID-19 сейчас есть почти во всех государствах и территориях планеты.

"В ближайшие несколько дней число подтвержденных случаев болезни достигнет одного миллиона, а число умерших – 50 тыс.", – цитирует ТАСС главу ВОЗ.

За состоянием о ситуации с движением и поведением инфекции можно следить на портале Университета Джонса Хопкинса. В настоящее время он показывает, что в мире 905 279 человек заражены, умерло – 45 371, выздоровели – 190 710.

Самый большой показатель по смертности и инфицированным показывают США, за ними идут Италия, Испания, Китай.

