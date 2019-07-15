Названы пять главных ошибок женщин в сексе

Повысить качество интимной жизни можно простыми методами

Американские сексологи посоветовали женщинам пересмотреть некоторые установки, чтобы избежать неприятных ситуаций в общении с мужчинами.

По мнению экспертов, дамам нужно прямо говорить о своих потребностях, а не ждать, когда мужчина поймет, что женщина настроена на секс. В противном случае представительницам прекрасного пола придется расстраиваться, когда ее партнер не понимает намеков.

Женщинам также не следует излишне стесняться – надо объяснить возлюбленному, что именно ей особенно нравится в его ласках. При этом сексологи считают, что представительницы прекрасного пола не должны зацикливаться на недостатках собственного тела.

По мнению экспертов, во время секса для мужчины важнее лицезреть обнаженную женщину и чувствовать ее кожу. А напряженность партнерши, ее неумение расслабиться только уменьшит сексуальное возбуждение.

Кроме того, у любимого человека можно и нужно спросить, что именно ему нравится в сексе, подчеркивают специалисты.

Женщине также важно знать и уметь активно стимулировать эрогенные зоны партнера. Это поможет получить наиболее полное удовлетворение от секса, отмечает "Федерал Пресс".