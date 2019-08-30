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Полный отказ от мяса оказался опасен

Полный отказ от мяса оказался опасен
Фото: www.globallookpress.com
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Этот животный продукт должно стать необходимой частью здорового рациона

Британские ученые считают, что популярные вегетарианские и веганские диеты вовсе не так безобидны, как это кажется на первый взгляд. Отказ от мяса может сказаться на здоровье и интеллектуальных способностях будущих поколений.

Авторы исследования, опубликованного в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health, пришли к вводу, что полный отказ от животной пищи приводит к недостатку холина в организме, а это соединение имеет решающее значение для развития мозга. Больше всего холина содержится в продуктах животного происхождения: мясе, яйцах, молоке. В такой пище, как бобы или орехи, его значительно меньше.

Особенно важен холин для будущих мам. Недостаток этого элемента повышает риск развития дефектов нервной трубки у будущего ребенка. Холин, поступающий в организм ребенка при кормлении, обеспечивает правильное развитие мозга, отмечают эксперты.

По мнению одного из авторов исследования, доктора Эммы Дербишир, вегетарианские и веганские диеты приносят пользу окружающей среде, однако мало кто задумывается о том, что снижение потребления холина опасно для будущих детей, отмечает Daily Mail. 

Валентина МАЙОРОВА
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