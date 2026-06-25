В Подмосковье начал работу молодежный форум «Мы — Россия»

Четвертый молодежный форум "Мы – Россия" стартовал в Московской области, объединив более 300 участников из Подмосковья, Донецкой и Луганской народных республик и Херсонской области, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики региона.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что программа форума сформирована с учетом реальных запросов молодежи.

"Мы пригласили спикеров, за плечами которых реальный опыт: врачей, журналистов, военных, экспертов по кибербезопасности. Нам важно дать молодежи опору и вектор, по которому они смогут уже самостоятельно двигаться и развиваться", – сказала Швелидзе.

По данным пресс-службы регионального ведомства, в рамках форума организованы практические занятия по тактической медицине, которые ведет ветеран боевых действий Артем Катулин. Участники отрабатывают остановку кровотечений, наложение повязок и сердечно-легочную реанимацию.

Образовательная программа разделена на четыре трека. Лекции читают руководитель студии по производству контента Роман Киселев, телеведущий Иван Распопов, продюсер Софья Евенсапер и спасатель МЧС Ярослав Плех.

Для всех участников запланированы лекции по геополитике, информационной безопасности и искусственному интеллекту. Артем Терещенков из АНО "Диалог Регионы" расскажет о противодействии фейкам, офицер госбезопасности Иван Грань – о действиях в ЧС. Одним из ключевых событий станет встреча с журналистом ВГТРК Андреем Медведевым, автором документального фильма "Предательство".

Форум завершится 27 июня фестивалем ко Дню молодежи в Подольске. Мероприятие проходит в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети".