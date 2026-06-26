Губернатор Подмосковья показал Матвиенко и Кочановой макет парка «Титан» на форуме в Минске

Губернатор Подмосковья показал Матвиенко и Кочановой макет парка «Титан» на форуме в Минске
Фото: Александра Степанова
На XIII Форуме регионов Беларуси и России в Минске губернатор Московской области Андрей Воробьев презентовал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталье Кочановой подмосковный формат государственных индустриальных парков.

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Московской области, на стенде региона установлен макет ГИП "Титан" в Ленинском округе, где уже развивается роботизированный кластер.

"Каждый инвестор приходит на все готовое. Это готовая инфраструктура, построенная, в том числе, за счет частных инвестиций", – пояснил губернатор региона Андрей Воробьев.

В Подмосковье на разных стадиях реализации находятся пять ГИПов формата "все включено", которые включают готовые инженерные сети, производственные помещения, административные и социальные объекты. Подход позволяет бизнесу сокращать сроки запуска и снижать стартовые затраты.

Председатель Совета Федерации отметила, что на Подмосковье приходится пятая часть товарооборота между Россией и Беларусью.

"Вы большие молодцы. И потенциал роста есть. Московская область должна и дальше оставаться лидером в российско-белорусских отношениях", – сказала Матвиенко, слова которой приводит пресс-служба подмосковного правительства.

Воробьев добавил, что власти Подмосковья также планируют открыть в Химках региональный центр Минского автомобильного завода.

На стенде также представлена продукция подмосковных предприятий, в том числе косметика "Аравия" из Протвина, детские развивающие игры "Анро Технолоджи", товары для дома "Бытпласт", изделия Гжельского фарфорового завода и жостовские подносы.

В форуме участвуют все области Беларуси и 70 субъектов России. Делегацию Подмосковья возглавил губернатор.

Источник: Утро.ру

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