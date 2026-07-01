Акции Freedom Holding Corp. продолжили рост во втором на фоне спада глобального финтеха

С начала года акции Freedom Holding Corp. выросли, что особенно показательно на фоне глобального финтех-сектора — крупные игроки в течение шести месяцев теряли до 35% капитализации. На рост капитализации Freedom Holding влияет экосистемность бизнеса и его экспансия в новые страны.

Акции Freedom Holding Corp., торгующиеся на NASDAQ под тикером FRHC, по итогам полугода прибавили 5% – с $124,2 до $130,5 В первом квартале бумаги показали рост на 17%. Компания стабильно сохраняет позитивную динамику, и это редкое исключение на фоне общего медвежьего тренда. Ценные бумаги других финтех-гигантов дешевели до 35%. Причины столь масштабной коррекции – ужесточение денежно-кредитной политики, рост стоимости фондирования, замедление темпов роста клиентской базы на насыщенных рынках США и Европы, а также переоценка мультипликаторов после периода агрессивного роста в 2023–2024 годах.

Бумаги SoFi Technologies – американской финансово-технологической компании и необанка – упали на 35% с января. Шведский финансово-технологический сервис Klarna за то же время потерял 29%. Международная электронная платежная система PayPal подешевела на 26%, американская облачная платформа на базе ИИ Upstart – на 23%, Южно-Американский цифровой банк Nu Holdings – на 21%, американский Robinhood с популярным приложением для самостоятельной торговли акциями, опционами и криптовалютой – на 13%.

Фундаментальная причина такого спада состоит в том, что зачастую высокотехнологичные компании ограничиваются узкой специализацией – платёжные сервисы, кредитование и т.д. При этом результаты Freedom Holding Corp. во многом объясняются диверсифицированной моделью. За пять лет холдинг создал экосистему с сервисами, интегрированными в мультифункциональное приложение Freedom SuperApp. Клиенты получили один вход в систему, которая объединяет брокерские услуги, банкинг, страхование, lifestyle-сервисы и медиа.

Такой подход обеспечивает небольшие траты на привлечение клиентов, которые вовлекаются в использование сразу нескольких продуктов холдинга. А кросс-продажи, в свою очередь, снижают зависимость от одного источника дохода. За год Freedom смогла удвоить число пользователей SuperApp до 5,6 млн человек.

"Наши клиенты – это единственная причина, по которой мы вообще выросли и добились того, чего мы добились, – заявил основатель холдинга Тимур Турлов в обращении к акционерам. – Те комиссии, которые мы зарабатывали, обслуживая наших клиентов, – это очень важные для нас моменты".

По словам предпринимателя, следующая цель – достичь 8–12 млн пользователей Freedom SuperApp. Этот объем начинает гарантировать, что экосистема живет полной жизнью, а клиенты – проводят в приложении больше времени, подчеркнул он.

Еще одна стратегическая цель – экспорт SuperApp в другие страны. Так, в Европе компания уже имеет брокерский бизнес, подала заявку на получение банковской лицензии во Франции и планирует запуск в 2026 году сервиса путешествий, который будет конкурировать с Booking.com и Airbnb. Основатель Freedom ставит амбициозную задачу – охватить около 50 млн клиентов в ЕС в течение пяти лет после получения всех разрешений. Он уверен, что это вполне реалистичная оценка.

Freedom Holding Corp. уже присутствует в 22 странах мира, и расширение географии позволяет диверсифицировать валютные и регуляторные риски. Так, в Турции Freedom развивает брокерский бизнес и в начале июля получил одобрение от регулятора на приобретение 99.32% акций Turkish Bank A.Ş. В развитие финтеха на новом рынке Freedom вложит $300 млн. В планах запустить финтех в США – Турлов в интервью Bloomberg говорил, что суперприложение Freedom SuperApp станет конкурентоспособным на американском рынке.

Укрепила позиции Freedom Holding Corp. на фондовом рынке и сильная отчетность за 2026 финансовый год. Freedom Holding Corp. увеличил выручку до рекордных $2,19 млрд или в 26 раз с момента листинга на Nasdaq в 2019 году. Чистая прибыль более чем удвоилась и достигла $153,3 млн, а совокупные активы превысили $13 млрд. Рост обеспечили сразу несколько направлений бизнеса. Холдинг продолжил расширять банковский, брокерский и страховой сегменты, а также цифровую экосистему. Число пользователей компании с учетом партнерств достигло 14 млн человек.