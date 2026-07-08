Воробьев встретился с мультистобалльниками Подмосковья, показавшими рекордные результаты на ЕГЭ

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
В этом году в Подмосковье зафиксировано 987 стобалльных результатов. Это на треть больше, чем в в прошлом.
Девять выпускников набрали 300 баллов, двое – 400 баллов по четырем предметам. Подобных результатов добились всего восемь школьников в России.
"Вы достойно прошли все испытания. У нас в этом году около тысячи стобалльников. Это почти в 3 раза больше, чем годом ранее. Хочется сказать слова благодарности всем нашим педагогам", – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Среди мультистобалльников Алексей Майоров из Электрогорского лицея (400 баллов по математике, русскому, химии и физике, 98 – по информатике), Анастасия Косякова из Орехово-Зуева (400 баллов по русскому, профильной математике, химии и биологии), Диана Богачева из Коломны (300 баллов по русскому, биологии и химии), Дмитрий Бош из Дмитрова (300 баллов по русскому, профильной математике и информатике), Мария Зайцева из Королева (300 баллов по русскому, химии и профильной математике), Екатерина Максаева из Фрязина (300 баллов по профильной математике, физике и информатике).
В этом году ЕГЭ сдавали 38,5 тыс. выпускников. Больше всего стобалльников в Балашихе, Подольске, Мытищах, Раменском, Королеве и Пушкинском.
Выпускники, набравшие максимальные баллы по двум и более предметам, получат единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Учителя, подготовившие двух и более стобалльников, – по 150 тыс. рублей.
Во время церемонии Воробьев также напомнил, что в новом учебном году в более чем 200 подмосковных школах начнут внедрять киберуроки.
Напомним, что Московская область пятый год подряд занимает второе место по числу наград на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Соседи наращивают русофобские настроения