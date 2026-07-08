Воробьев встретился с мультистобалльниками Подмосковья, показавшими рекордные результаты на ЕГЭ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил выпускников, показавших отличные результаты на Едином государственном экзамене. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В этом году в Подмосковье зафиксировано 987 стобалльных результатов. Это на треть больше, чем в в прошлом.

Девять выпускников набрали 300 баллов, двое – 400 баллов по четырем предметам. Подобных результатов добились всего восемь школьников в России.

"Вы достойно прошли все испытания. У нас в этом году около тысячи стобалльников. Это почти в 3 раза больше, чем годом ранее. Хочется сказать слова благодарности всем нашим педагогам", – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Среди мультистобалльников Алексей Майоров из Электрогорского лицея (400 баллов по математике, русскому, химии и физике, 98 – по информатике), Анастасия Косякова из Орехово-Зуева (400 баллов по русскому, профильной математике, химии и биологии), Диана Богачева из Коломны (300 баллов по русскому, биологии и химии), Дмитрий Бош из Дмитрова (300 баллов по русскому, профильной математике и информатике), Мария Зайцева из Королева (300 баллов по русскому, химии и профильной математике), Екатерина Максаева из Фрязина (300 баллов по профильной математике, физике и информатике).

В этом году ЕГЭ сдавали 38,5 тыс. выпускников. Больше всего стобалльников в Балашихе, Подольске, Мытищах, Раменском, Королеве и Пушкинском.

Выпускники, набравшие максимальные баллы по двум и более предметам, получат единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Учителя, подготовившие двух и более стобалльников, – по 150 тыс. рублей.

Во время церемонии Воробьев также напомнил, что в новом учебном году в более чем 200 подмосковных школах начнут внедрять киберуроки.

Напомним, что Московская область пятый год подряд занимает второе место по числу наград на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.