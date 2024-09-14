В Туле открылась экспозиция Национального центра "Россия"

В ресторанах и кафе города будут проходить тематические гастрономические фестивали

Региональная экспозиция Национального центра "Россия" открылась в Туле 14 сентября. Старт работе выставки дал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Стенд, на котором презентованы достижения всех муниципалитетов Тульского региона, установлен в историческом центре города. Предполагается, что Музейный квартал станет единой масштабной площадкой для данной экспозиции.

"Тульская область принимала активное участие в выставке-форуме "Россия". Она была популярна не только у жителей страны, но и туристов из других стран. Мы видим красоту нашего региона, мы гордимся нашей землей и хотим показать ее. По решению президента Владимира Путина мы открываем в историческом центре города стенд, который представит наши достижения и даст возможность всем желающим узнать, как живет регион",

– отметил Дмитрий Миляев.

Первым событием на стенде стал фестиваль "Национальный квартал", основная задача которого – продемонстрировать разнообразие культур и единство нашего общества. В концепцию "Национального квартала" в 2024 году заложены основы семейных ценностей – "Народность. Семья. Единство".

По аналогии с Домом российской кухни на выставке "Россия" в тульских кафе и ресторанах планируется проводить гастрономические фестивали. Один из них стартовал накануне, он посвящен наследию Андрея Тимофеевича Болотова и сохранению традиций русской кухни.

Рядом с выставочной экспозицией разместили туристско-информационный центр Тульской области. В нем можно узнать о достопримечательностях региона и мероприятиях в рамках Экспозиции.