Воробьев обсудил с инвесторами новые площадки Light Industrial в Подмосковье

На полях ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с партнером XCA/INDUSTRIAL CITY Артемом Петрухиным и председателем правления ПАО "Совкомбанк" Дмитрием Гусевым. Темой переговоров стало развитие формата Light Industrial на территории подмосковных государственных индустриальных парков.

"Формат Light Industrial сегодня максимально востребован у малого и среднего бизнеса. Предприниматель получает все, что нужно для быстрого старта: площадку для выпуска продукции, складскую зону, офис, инженерную инфраструктуру, удобную логистику, сервисное сопровождение. Это позволяет не тратить 2-3 года на строительство с нуля, а в течение 6 месяцев запустить производство, – рассказал Андрей Воробьев. – Мы развиваем государственные индустриальные парки в формате "5 в 1": инженерные коммуникации, производственные боксы, Light Industrial, городская среда, профессиональная управляющая компания. Сегодня обсудили новые проекты с INDUSTRIAL CITY и Совкомбанком. Оба инвестора планируют создавать площадки на территории наших государственных индустриальных парков. Это позволит разместить десятки новых производств на небольших площадях, привлечь частные инвестиции и, самое главное, дать жителям Подмосковья новые рабочие места рядом с домом".

INDUSTRIAL CITY – один из ведущих девелоперов индустриальной недвижимости московского региона. Компания работает в формате Light Industrial с 2017 года, развивая для резидентов не только производственные площади, но и цифровую экосистему: интеллектуальную инфраструктуру, автоматизированные сервисы и современные общественные пространства.

На встрече отдельно рассматривались проекты компании на Новой Риге и в Жуковском – один из крупнейших парков формата площадью 280 000 кв. м с развитой социальной и спортивной инфраструктурой, доступной в том числе для жителей округа.

"Мы рассматриваем Light Industrial как инфраструктурную основу нового промышленного цикла России. Наша задача – создавать не просто квадратные метры для бизнеса, а полноценные цифровые экосистемы, способные обеспечивать рост компаний на десятилетия вперёд. В основе разработанного нами Манифеста развития индустриальных парков до 2050 года лежит идея полной автоматизации ключевых процессов управления территорией, интеграции искусственного интеллекта, беспилотной логистики, интеллектуальной энергетики и сервисов нового поколения. Индустриальный парк будущего – это не промышленная площадка, а высокотехнологичная среда, где производство, логистика, образование и городская инфраструктура работают как единая экосистема", – отметил Артем Петрухин.

Совкомбанк планирует возвести производственно-складские комплексы общей площадью 48 000 кв. м в индустриальных парках "Титан" в Ленинском округе и "Ключ" в Дмитровском. Строительство планируется завершить в IV квартале 2027 года; 80% финансирования составят заемные средства, 20% – собственные. Новые площадки создадут более 400 рабочих мест и ориентированы на выпуск строительных материалов, светотехники, полиграфии и другой продукции.

"Развитие формата Light Industrial – это эффективный инструмент поддержки реального сектора экономики. Малому и среднему бизнесу сегодня не нужны огромные территории и долгие годы на строительство заводов с нуля. Им требуются готовые, компактные и технологичные площадки "под ключ", куда можно быстро завезти оборудование и сразу запустить производство, – отметил председатель правления ПАО "Совкомбанк" Дмитрий Гусев. – Московская область – лидер по созданию условий для инвесторов, и мы рады внести свой вклад в развитие инфраструктуры региона. Проекты в индустриальных парках "Титан" и "Ключ" позволят создать более 400 новых рабочих мест и обеспечат подмосковных предпринимателей качественными площадями для выпуска самой разной продукции – от светотехники до стройматериалов. Для нас важно, что эти современные площадки помогут укрепить внутренний производственный потенциал Подмосковья и станут надежным домом в том числе для компаний, занимающихся импортозамещением".