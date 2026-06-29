В Подмосковье пресекли нарушения природоохранного законодательства в трех округах

В Подмосковье пресекли нарушения природоохранного законодательства в трех округах
Фото: пресс-служба Минэкологии Подмосковья

Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области совместно с полицией пресекли нарушения экологического законодательства в Химках, Раменском и Одинцовском округах. Об этом сообщил глава регионального ведомства Тихон Фирсов.

По данным министра экологии и природопользования Подмосковья, в Химках у деревни Лунево пресечена деятельность незаконной точки приема строительных отходов. Полицейские задержали три самосвала, рассказал Фирсов.

Он также сообщил, что аналогичное нарушение выявлено у деревни Велино в Раменском округе – задержан самосвал с отходами.
"Все нарушители будут привлечены к административной ответственности", – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Кроме того, в Одинцовском округе у деревни Сколково по требованию Минэкологии ликвидирована незаконная свалка. Организатор нарушения привлечен к ответственности.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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