В Подмосковье пресекли нарушения природоохранного законодательства в трех округах

Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области совместно с полицией пресекли нарушения экологического законодательства в Химках, Раменском и Одинцовском округах. Об этом сообщил глава регионального ведомства Тихон Фирсов.

По данным министра экологии и природопользования Подмосковья, в Химках у деревни Лунево пресечена деятельность незаконной точки приема строительных отходов. Полицейские задержали три самосвала, рассказал Фирсов.

Он также сообщил, что аналогичное нарушение выявлено у деревни Велино в Раменском округе – задержан самосвал с отходами.

"Все нарушители будут привлечены к административной ответственности", – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Кроме того, в Одинцовском округе у деревни Сколково по требованию Минэкологии ликвидирована незаконная свалка. Организатор нарушения привлечен к ответственности.