Корова-рекордсменка из Подмосковья дала более 23 тонн молока за лактацию

Корова-рекордсменка из Подмосковья дала более 23 тонн молока за лактацию
Фото: пресс-служба правительства Московской области

По итогам бонитировки 2025 года в Московской области определена корова-рекордсмен по молочной продуктивности. Абсолютным лидером стала голштинская корова Юза из племенного хозяйства "Воскресенское", сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин.

По данным пресс-службы Минсельхозпрода Подмосковья, за 305 дней первой лактации Юза дала 23 407 кг молока жирностью 3,88% и содержанием белка 3,47%.

В тройку лидеров по голштинской породе также вошли коровы этого же хозяйства – Амфора с результатом 22 322 кг и Азалия, показавшая 22 064 кг.
Всего в регионе по итогам года оценено 97,5 тыс. голов скота, включая 62,2 тыс. коров. Средняя продуктивность коров достигла 9 504 кг молока, что на 366 кг выше уровня 2024 года. В племенных хозяйствах показатель составил 10 055 кг.

"Результаты бонитировки подтверждают высокий уровень селекционной работы в регионе. Подмосковные хозяйства демонстрируют одни из лучших показателей в стране", – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

В регионе работают 76 специализированных хозяйств, 33 из которых включены в государственный племенной регистр. Поголовье крупного рогатого скота составляет почти 156 тыс. голов, в том числе 66,8 тыс. коров. Это соответствует задачам нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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