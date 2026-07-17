ОЭЗ «Дубна» получила 97 баллов из 100 в федеральном рейтинге эффективности

Подмосковная особая экономическая зона "Дубна" вошла в число наиболее эффективных технико-внедренческих зон России, набрав 97 баллов из 100 в ежегодном отчёте Министерства экономического развития, сообщили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

"На каждый рубль, который государство вложило в инфраструктуру, приходится шесть рублей привлечённых средств резидентов. Совокупный объём частного капитала, вложенного в проекты на территории ОЭЗ, превысил 127 млрд рублей, из которых 80 млрд – за последние три года", – сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Государство вложило в инфраструктуру зоны 20 млрд рублей, резиденты вернули в бюджет более 55 млрд рублей налогами, взносами и таможенными пошлинами, то есть примерно три рубля на каждый вложенный.

Выручка резидентов за два года выросла с 69 до 100 млрд рублей, а совокупный показатель за все время работы составил 411 млрд рублей.

Сегодня в ОЭЗ работают 144 компании-резидента на площади 335 гектаров. За 2025 год создано более 1300 рабочих мест, общее число занятых превышает 11 тысяч человек. Средняя зарплата составляет около 130 тысяч рублей.

Федеральное министерство оценивало инвестиционную активность резидентов, количество созданных рабочих мест, объём уплаченных налогов и таможенных платежей, а также качество работы управляющей компании.