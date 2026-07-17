Сырная столица России станет ещё и винной

Московская область пятый год подряд лидирует в стране по производству сыра. Каждый пятый российский сыр сделан здесь. Теперь регион примеривается к следующему гастрономическому амбиции – собственному вину, заявили в региональном Минсельхозпроде.

Региональное ведомство совместно с Роскачеством провело совещание по развитию виноградарства и виноделия. По итогам пяти месяцев 2026 года подмосковные предприятия уже выпустили около 1,4 миллиона литров винодельческой продукции. Несколько фермерских хозяйств – в Волоколамске, Краснознаменске и Раменском округе – производят вино из собственного винограда и сырья с арендованных участков на юге России.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин заявил, что меры государственной поддержки для отрасли будут разрабатываться совместно с профессиональным сообществом.

"С учетом близости к крупному рынку сбыта такая модель может быть экономически и логистически оправданной",

– сказал он.

Климат Подмосковья позволяет выращивать ранние технические сорта, в частности "Солярис" – виноград с высокой кислотностью, из которого получают свежие белые вина, традиционно хорошо сочетающиеся с выдержанными сырами. Ночные температуры в период созревания дополнительно способствуют формированию сбалансированного вкуса.

Помимо производства, участники совещания обсудили эногастрономический туризм. Винодельческие хозяйства планируется включить в туристические маршруты.